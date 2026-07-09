SPÖ-Himmer zum Bildungsbudget: „Beste Bildung und gleiche Chancen für alle Kinder“

Wien (OTS) -

In der heutigen Budgetdebatte zur Bildung betont SPÖ-Bildungssprecher Heinrich Himmer: „Unsere Aufgabe ist es, dass alle Kinder die beste Bildung und die gleichen Chancen haben – unabhängig davon, wo sie leben, welche Sprache sie zu Hause sprechen oder wie viel Geld ihre Eltern haben. Mit diesem Bildungsbudget kommen wir diesem Ziel Schritt für Schritt näher.“ ****

Mit dem Chancenbonus wurde eine langjährige SPÖ-Forderung umgesetzt: Schulen mit größeren Herausforderungen bekommen künftig auch mehr Unterstützung. „Das ist ein wichtiger Schritt zu mehr Fairness im Bildungssystem“, so Himmer. Gleichzeitig werde in Inklusion, ganztägige Schulformen, mehr Schulpsychologie und Schulsozialarbeit investiert. Auch die Deutschförderung werde ausgebaut, damit Kinder bestmöglich unterstützt werden.

Abschließend bedankt sich Himmer bei den Lehrkräften, Schulleitungen und allen Beschäftigten an den österreichischen Schulen, die engagiert und tatkräftig für die Zukunft unserer Kinder und die Zukunft Österreichs arbeiten. (Schluss) mf/mm