Eventsommer 2026 in der Seestadt

Wien (OTS) -

Die Seestadt ist über die Sommermonate wieder lebendiger Mittelpunkt für Kultur, Sport und Gemeinschaft. Der neue temporäre Veranstaltungsort DOCK Seestadt bietet eine Reihe vielfältiger Veranstaltungen – allen voran die Konzertserie der Seestadt Stars. Das 11. Seestadt Straßenfest im Seeparkquartier, sowie das 2. Sportfest Donaustadt im Elinor-Ostrom-Park sorgen im September für Feierlaune.

Das neue DOCK: Treffpunkt für Alle

Direkt am See hat die Seestadt heuer eine besondere neue Spielstätte: das DOCK Seestadt. Wo am Nordufer künftig der Zaha-Hadid-Platz entstehen wird, bietet die temporäre Veranstaltungslocation Kultur, Gemeinschaft, Bewegung und Genuss.

Zwischen 10. Juli und 15. August bringen die Seestadt Stars jeden Freitag und Samstag abwechslungsreiche Live-Musik an den See. Den Gewinner-Acts beim Publikumsvoting winken Bookings für das Straßenfest und das Sportfest. Den Auftakt machen am 10. Juli Damion Lee (19:00 Uhr) mit einer mitreißenden Mischung aus deutschem Pop Hop, Soul, Funk und Reggae sowie das Electronic Dance Music-Set von DJ Ray-Kay (20:30 Uhr).

bringen die jeden Freitag und Samstag abwechslungsreiche Live-Musik an den See. Den Gewinner-Acts beim Publikumsvoting winken Bookings für das Straßenfest und das Sportfest. Den Auftakt machen am 10. Juli Damion Lee (19:00 Uhr) mit einer mitreißenden Mischung aus deutschem Pop Hop, Soul, Funk und Reggae sowie das Electronic Dance Music-Set von DJ Ray-Kay (20:30 Uhr). Bei der neuen Veranstaltungsreihe „Seestädter Loop“ vom Stadtteilmanagement Seestadt aspern werden das Teilen, Tauschen und Reparieren gefeiert. Die zweite Ausgabe am 17. Juli steht unter dem Motto „Sport, Spiel und Schulsachen“.

vom Stadtteilmanagement Seestadt aspern werden das Teilen, Tauschen und Reparieren gefeiert. Die zweite Ausgabe am steht unter dem Motto „Sport, Spiel und Schulsachen“. Ein Soft Opening am 15. Juli läutet den offiziellen Start für vier Padel-Tennisplätze, betrieben von PandaPadel, am DOCK ein. Ab 15 Uhr wird ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Drinks der mobilen Bar der „LVRS“ geboten.

am läutet den offiziellen Start für vier Padel-Tennisplätze, betrieben von PandaPadel, am DOCK ein. Ab 15 Uhr wird ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Drinks der mobilen Bar der „LVRS“ geboten. Diese laden am 31. Juli am DOCK zu ihrem „Beats and Burgers“ Event. Es warten Hip-Hop-Beats von DJ Chris und beste Verpflegung.

In der Seestadt wird gefeiert

Am Freitag, 4. September verwandelt sich die Seestadt erneut in eine lebendige Festmeile. Beimbereits 11. Seestadt Straßenfest, veranstaltet vom Unternehmensnetzwerk „Gutes aus der Seestadt", öffnen regionale Betriebe, kreative Initiativen und engagierte Vereine ihre Türen. Gemeinsam mit der „Langen Nacht der Wiener Märkte“ stehen Kulinarisches, Handwerk, Musik und Spiel am Programm. Straßenkünstler*innen, Live-Bands und zahlreiche Mitmachstationen laden zum Flanieren und Verweilen ein.

Informationen unter: www.strassenfestseestadt.at

Bezirk in Bewegung

Eine Woche später, am Samstag, 12. September, steht die Seestadt wieder ganz im Zeichen des Sports. Im und rund um den Elinor-Ostrom-Park bringt das 2. Sportfest Donaustadt – powered by aspern Seestadt Menschen aller Altersgruppen in Bewegung und macht die Vielfalt der Donaustädter Sportvereine sichtbar. Auf den Sportflächen unter der U-Bahn-Trasse laden Teams aus unterschiedlichen Disziplinen zum Mitmachen ein – von Ball- und Teamsportarten bis hin zu Technik- und Geschicklichkeitsbewerben. An zahlreichen Stationen können verschiedenste Trend-, Vereins- und Breitensportarten kennengelernt und direkt ausprobiert werden.

Informationen unter: www.sportfest-donaustadt.at

Termine im Überblick:

DOCK Seestadt:

· Seestadt Stars

10. Juli – 15. August, ab 19:00 Uhr

jeden Freitag und Samstag Live-Musik am Wasser

www.aspern-seestadt.at/seestadt-stars

· 2. Seestädter Loop

17. Juli, 14:30 - 18:30 Uhr

Tauschen, teilen und Reparieren unter dem Motto „Sport, Spiel und Schulsachen“

www.aspern-seestadt.at/seestaedter-loops

· Soft Opening Padel-Tennisplätze

15. Juli, ab 15:00 Uhr

Kontakt: PandaPadel

[email protected]

· „Beats and Burgers“

31. Juli, 16:00 Uhr

Kontakt: LVRS Pop-Up Bar

[email protected]

Das Programm am DOCK wird laufend ergänzt: www.aspern-seestadt.at/dock

· 11. Seestadt Straßenfest

4. September 2026, ab 12:00 Uhr

www.strassenfestseestadt.at

· 2. Sportfest Donaustadt – powered by aspern Seestadt

12. September 2026, ab 12:00 Uhr

www.sportfest-donaustadt.at



Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist kostenlos.

Alle Bilder hochauflösend zum Download unter: www.aspern-seestadt.at/de/press/post/eventsommer2026