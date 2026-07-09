Götze/Grüne: SPÖ Verkehrspolitik macht Öffis für viele Menschen unleistbar

Wien (OTS) -

Eine neuerliche parlamentarische Anfragebeantwortung zeigt die gravierenden Folgen der Öffi-Verteuerung durch SPÖ-Verkehrsminister Hanke: Allein im Dezember 2025 sank die Zahl der Klimaticket-Besitzer:innen von 319.792 auf 315.015 – ein Minus von 4.777 Kund:innen in nur einem einzigen Monat, umgerechnet rund 154 Menschen pro Tag, die ihr bundesweites Öffi-Ticket aufgeben mussten. "Diese Zahlen sind ein Armutszeugnis für die Verkehrspolitik von Minister Hanke. Statt saubere Mobilität zu fördern, macht die SPÖ die Öffis für viele Menschen unleistbar", kritisiert Elisabeth Götze, Verkehrssprecherin der Grünen.

Die budgetären Folgen sind längst amtlich: Bereits jetzt sind beim KlimaTicket Mindereinnahmen von 13,5 Millionen Euro pro Jahr im Budget abgebildet. Ein selbstverschuldeter finanzieller Schaden, den Hanke mit seiner Politik der Öffi-Verteuerung mitverursacht hat. "Hanke bestraft ausgerechnet jene, die klimafreundlich unterwegs sind. Gleichzeitig baut er um mehrere Milliarden eine Autobahn durch ein Naturschutzgebiet und die Regierung fördert die Anschaffung von dreckigen Pick-Ups. Das ist verkehrspolitisch und klimapolitisch die völlig falsche Richtung", bemängelt Götze die Prioritätensetzung des roten Verkehrsministers.

Für die Grünen ist die Botschaft dieser Anfragebeantwortung eindeutig: Die SPÖ betreibt eine Umverteilung von unten nach oben, auf Kosten der Öffi-Fahrer:innen. "Wer öffentlich mobil sein will, zahlt drauf. Wer sich einen Pick-Up leisten kann, wird beschenkt. Das ist zutiefst ungerecht und das genaue Gegenteil einer klimagerechten und sozialen Verkehrspolitik. Wir fordern Minister Hanke auf, die Verteuerung des KlimaTickets sofort zurückzunehmen und eine Öffi-Preisbremse umzusetzen, bevor noch mehr Menschen den Öffis den Rücken kehren müssen", so Götze abschließend.