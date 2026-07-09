FPÖ – Steiner: „Milliarden für Bildungs-Chaos und Ideologie statt Sicherheit für unsere Kinder!“

Wien (OTS) -

„Mit einem Rekordbudget von knapp 13 Milliarden Euro erreicht das Bildungschaos einen neuen traurigen Höhepunkt. Die schwarz-rot-pinke Verlierer-Koalition pumpt Unsummen an Steuergeld in ein System, das von Tag zu Tag schlechter wird. Die Bildungsleistungen verschlechtern sich zusehends, der Lehrermangel bleibt ein Dauerbrenner und immer mehr Ressourcen versickern in einer gescheiterten Integrationspolitik, die unsere Schulen an den Rand des Zusammenbruchs bringt“, kritisierte heute der FPÖ-Tourismussprecher NAbg. Christoph Steiner die verfehlte Bildungspolitik der Regierung anlässlich der heutigen Nationalratssitzung.

Der zuständige Minister sei laut Steiner ein Totalausfall: „Der Minister ist angetreten, um das Bildungssystem zu reformieren, doch das Einzige, was er reformiert hat, ist die Geschwindigkeit, mit der es den Bach runtergeht. Erst hat er das Wiener Schulsystem ruiniert, jetzt ist ganz Österreich dran. Mehr Geld führt bei ihm nur zu mehr Problemen, nicht zu besseren Schulen!“

Steiner warf dem Minister vor, bei der grassierenden Gewalt an den Schulen nur an den Symptomen herumzudoktern, anstatt die Wurzel des Übels zu packen: „Der Minister redet von ‚gewaltfreien Klassenzimmern‘, aber er verschweigt die Ursache der Gewalt. Ich will, dass mein Sohn in die Schule gehen kann, ohne Angst haben zu müssen, von Jugendbanden verprügelt zu werden, nur weil er ein einheimischer Bursch ist. Statt für Sicherheit zu sorgen, wird unseren Kindern ein ideologischer Unfug aufgedrängt. Ich möchte sehen, wie der Minister seine Gender-Projekte in einer Klasse mit 80 Prozent muslimischen Schülern durchsetzen will. Das ist eine Politik der völligen Realitätsverweigerung!“

Auch der Lehrermangel werde mit untauglichen Mitteln bekämpft, so Steiner. „Quereinsteiger können keine vollwertige pädagogische Ausbildung ersetzen, das ist doch jedem klar. Gleichzeitig erstickt man die engagierten Lehrer in einem Sumpf aus Bürokratie und Verwaltung. Wir brauchen weniger Formulare und mehr Unterricht, weniger Ideologie und mehr Bildung!“, erklärte Steiner.

Abschließend forderte Steiner eine bildungspolitische Kehrtwende: „Wir brauchen endlich eine Politik, die die Probleme an der Wurzel packt. Das bedeutet: Deutsch als Schulsprache konsequent durchsetzen, die gescheiterte Integration beenden und die Sicherheit für unsere Kinder und Lehrer garantieren. Statt Milliarden für ideologische Experimente zu verschwenden, muss das Geld dort ankommen, wo es gebraucht wird: in den Klassenzimmern, bei unseren Kindern!“