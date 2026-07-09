Die Wiener Ordensspitäler: Medizin- und Pflegeausbildung auch im Sommer zentral

Wien (OTS) -

"Die Wiener Ordensspitäler übernehmen auch im Sommer Verantwortung – für Patient:innen, Mitarbeiter:innen und für die nächste Generation im Gesundheitswesen. Ausbildung ist ein wesentlicher Beitrag zur Sicherung der Versorgung von morgen", erklärte Univ.-Prof. Dr. Heinrich Resch, Sprecher der Wiener Ordensspitäler, am Donnerstag. Der Sommer sei eine wichtige Zeit für Aus- und Fortbildung, anders als im Alltag, in entspannter losgelöster Atmosphäre. Die Wiener Ordensspitäler zählen zu den zentralen Ausbildungsstätten im Wiener Gesundheitswesen. 2025 befanden sich 274 Jungmediziner:innen in fachärztlicher Ausbildung, 112 in der Ausbildung zur Allgemeinmediziner:in und 326 Absolvent:innen der Medizinischen Fakultäten absolvierten ihr klinisch-praktisches Jahr. Zudem begannen 259 junge Menschen ihre Ausbildung im Pflegebereich. Pflichtpraktika, Famulaturen und weitere Ausbildungsformate ermöglichen Einblicke in den Spitalsalltag und vermitteln praxisnah, wie moderne Versorgung unter realen Bedingungen funktioniert. "Gerade die Sommermonate bieten vielen jungen Menschen die Gelegenheit, Erfahrungen in unterschiedlichen Fachbereichen zu sammeln und Teams im laufenden Betrieb kennenzulernen", so Resch. Informationen zu Ausbildungsangeboten, Pflichtpraktika und Famulaturen finden Interessierte auf den Websites der drei Träger: Barmherzige Brüder Krankenhaus , Franziskus Spital und Vinzenz Kliniken Wien .

Die sieben Wiener Ordensspitäler

"Was macht die Wiener Ordensspitäler aus? Patient:innenorientierte akademische Medizin. Wir sind den Wiener Patient:innen, der Wissenschaft und unseren Werten verpflichtet", so Univ.-Prof. Dr. Heinrich Resch, Sprecher der Wiener Ordensspitäler. Die sieben gemeinnützigen Wiener Ordensspitäler umfassen das Barmherzige Brüder Krankenhaus (1020 Wien), das Franziskus Spital (1030 und 1050 Wien) und die Spitäler der Vinzenz Kliniken Wien [Herz-Jesu Krankenhaus (1030 Wien), Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien (1060 Wien), Orthopädisches Spital Speising (1130 Wien), St. Josef Krankenhaus (1130 Wien), Göttlicher Heiland Krankenhaus (1170 Wien)]. Gemeinsam sind sie schon immer ein verlässlicher, flexibler und berechenbarer Partner der Stadt Wien. Charakteristisch für die Häuser ist die Kombination privater Trägerschaft (Ordensgemeinschaften oder Stiftungen) mit einem gemeinnützigen Versorgungsauftrag.