WB-Graf zu Doppelbudget: Wirtschaftsbund setzt mit Lohnnebenkostensenkung zentrale Entlastung für Betriebe durch

Wien (OTS) -

„Mit der im Parlament beschlossenen Senkung der Lohnnebenkosten im Rahmen des Budgetbegleitgesetzes wird eine langjährige Kernforderung des Wirtschaftsbundes umgesetzt. Das ist ein wesentlicher Erfolg für unsere Betriebe, ein klares Signal für Leistung und ein wichtiger Schritt zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Österreich“, sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf.

Die Senkung der Lohnnebenkosten um einen Prozentpunkt – das entspricht rund zwei Milliarden pro Jahr – ab 2028 bringt den heimischen Unternehmen spürbar mehr finanziellen Spielraum und unterstützt jene, die tagtäglich Arbeitsplätze sichern, Lehrlinge ausbilden und in den Standort investieren. „Der Wirtschaftsbund hat seit Jahren konsequent dafür gekämpft, Arbeit leistbarer zu machen, Leistung besser zu belohnen und Betriebe damit zu entlasten. Dieser Beschluss zeigt: Unser Einsatz wirkt. Wer Menschen beschäftigt, Verantwortung übernimmt und den Standort voranbringt, verdient faire und wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen“, so Graf.

Neben der Senkung der Lohnnebenkosten bringt auch die Regierungsvorlage der Novelle der Gewerbeordnung bedeutende Verbesserungen für die Betriebe. „Mit dieser Novelle werden bürokratische Hürden reduziert und unternehmerische Tätigkeit erleichtert. Beide Maßnahmen schaffen bessere Voraussetzungen für Unternehmerinnen und Unternehmer und für unseren Standort. Der Wirtschaftsbund wird auch weiterhin die treibende Kraft sein, wenn es darum geht, Betrieben den Rücken zu stärken, Unternehmertum zu fördern und den Standort wieder auf Wachstumskurs zu bringen“, so Graf abschließend.