SPÖ-Schatz: Rekord-Frauenbudget stärkt Gewaltschutz und Gleichstellung

Wien (OTS) -

„Gerade in budgetär herausfordernden Zeiten ist das höchste Frauenbudget aller Zeiten ein starkes Signal: Diese Bundesregierung setzt Frauenpolitik konsequent um“, betonte SPÖ-Frauensprecherin Sabine Schatz heute im Rahmen der Budgetdebatte im Nationalrat. „Mit diesem Budget stärken wir den Gewaltschutz dort, wo Frauen konkrete Unterstützung brauchen: Wir sichern die Finanzierung der Gewaltschutzzentren und Gewaltambulanzen ab, schaffen Spielraum für deren Ausbau und investieren in Schutzeinrichtungen für Frauen, die Gewalt entkommen wollen“, so Schatz. Auch mit den geplanten Frauenhäusern im Mühlviertel und im Salzkammergut werde die Schutzinfrastruktur gezielt erweitert. ****

Ein weiterer Schwerpunkt sei die Absicherung und der Ausbau der Frauen- und Mädchenberatungsstellen. „Sie leisten jährlich rund 200.000 Beratungen und sind für viele Frauen die erste Anlaufstelle. Dieses Budget stärkt ihre wichtige Arbeit und schafft die Grundlage für den weiteren Ausbau zu Frauenservicestellen.“

Zudem werde die Gleichbehandlungsanwaltschaft nachhaltig abgesichert. „Wer Diskriminierung erfährt, braucht eine starke Anlaufstelle. Mit diesem Budget stärken wir jene Institution, die Betroffene unterstützt und ihre Rechte durchsetzt.“

Abschließend bedankte sich Schatz bei Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner: „Dieses Budget trägt eine klare frauenpolitische Handschrift. Es macht einen Unterschied, wenn eine Feministin Frauenministerin ist.“ (Schluss) eg/ls