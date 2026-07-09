Wöginger und Brandweiner: ÖAAB trauert um Bertram Jäger

Wien (OTS) -

„Bertram Jäger war ein leidenschaftlicher Vertreter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und setzte sich mit großem Engagement für soziale Gerechtigkeit und faire Arbeitsbedingungen ein. Sein Wirken war von Handschlagqualität, Sachlichkeit und großem Verantwortungsbewusstsein geprägt – und das bis ins hohe Alter. Mit seinem Tod verlieren wir eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Als langjähriger Obmann des Vorarlberger ÖAAB, Präsident der Arbeiterkammer Vorarlberg, ÖAAB-Bundesobmann-Stellvertreter und Ehrenringträger des ÖAAB hat er die Arbeitnehmerpolitik über Jahrzehnte maßgeblich geprägt“, zeigt sich der ÖAAB-Bundesobmann Abg.z.NR August Wöginger betroffen.

„Sein Einsatz für die arbeitenden Menschen und seine Verdienste um den ÖAAB und die Sozialpartnerschaft werden unvergessen bleiben. Bertram Jäger genoss weit über Parteigrenzen hinaus große Anerkennung und Respekt. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie und allen Hinterbliebenen“, betont ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Lukas Brandweiner abschließend.