Baustart für Generalsanierung des Atelier Augarten: Historischer Standort wird zu einem modernen Zentrum für Kunst, Kultur und Begegnung

Wien (OTS) -

Mit Ende Juni 2026 beginnt die Burghauptmannschaft Österreich (BHÖ) mit der umfassenden Generalsanierung des Atelier Augarten in Wien-Leopoldstadt. Das historische Gebäudeensemble im Augarten wird in den kommenden Monaten technisch, funktional und energetisch erneuert und zu einem zeitgemäßen Zentrum für Kunst, Kultur und Wissenschaft weiterentwickelt. Die Fertigstellung ist für Ende 2027 vorgesehen.

Das Atelier Augarten zählt zu den markanten kulturellen Orten im Augarten. Das in den 1950er-Jahren für den Bildhauer Gustinus Ambrosi errichtete Ensemble umfasst den charakteristischen Ateliertrakt, die Wandelhalle sowie ein, mittlerweile ehemaliges, Wohngebäude. Nach Jahrzehnten unterschiedlicher Nutzungen wird der Standort nun umfassend revitalisiert und für eine langfristige öffentliche Nutzung gesichert.

„Mit der Generalsanierung schaffen wir die Grundlage dafür, das Atelier Augarten dauerhaft als offenen Ort für Kunst, Kultur und gesellschaftlichen Austausch zu etablieren. Gleichzeitig bewahren wir ein Stück baukulturelles Erbe und entwickeln es behutsam für die Anforderungen der Zukunft weiter“, betont Burghauptmann Reinhold Sahl.

Umfassende Modernisierung bei Erhalt des historischen Charakters

Im Rahmen der Generalsanierung werden die Gebäude technisch und energetisch auf den neuesten Stand gebracht. Zu den wesentlichen Maßnahmen zählen die Sanierung der Bausubstanz, die Erneuerung der technischen Gebäudeausstattung, die Verbesserung der Barrierefreiheit sowie die funktionale Adaptierung der Innen- und Außenbereiche. Besonderes Augenmerk gilt dabei dem sensiblen Umgang mit der bestehenden Architektur und der Einbettung des Ensembles in die denkmalgeschützte Parklandschaft des Augartens.

Nach Abschluss der Bauarbeiten wird das Atelier Augarten Raum für Ausstellungen, Veranstaltungen, künstlerische Produktionen, wissenschaftlichen Austausch und internationale Kooperationen bieten. Ergänzt wird das Nutzungskonzept durch ein gastronomisches Angebot.

Aufwertung des Augartens als Kultur- und Begegnungsraum

Mit dem Projekt entsteht ein neuer kultureller Anziehungspunkt innerhalb einer der bedeutendsten historischen Parkanlagen Wiens. Die Verbindung von Kunst, Kultur, Wissenschaft und öffentlichem Grünraum stärkt den Augarten in seiner Rolle als lebendigen Begegnungsort für die Menschen der Leopoldstadt und weit darüber hinaus.

Das sanierte Atelier Augarten wird das bestehende Angebot des Augartens um einen zeitgemäßen Ort des Austauschs, der Inspiration und der Teilhabe erweitern. Damit leistet das Projekt einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Aufwertung des Augartens als Erholungs-, Kultur- und Bildungsraum und stärkt seine Bedeutung als identitätsstiftender Mittelpunkt des Bezirks.

Einschränkungen während der Bauzeit

Für die Dauer der Bauarbeiten wird das Tor Scherzergasse im Bereich des Atelier Augarten von Anfang Juli 2026 bis voraussichtlich Ende 2027 gesperrt sein. Besucherinnen und Besucher des Augartens werden gebeten, auf die umliegenden Parkzugänge auszuweichen. Der nächstgelegene Zugang befindet sich in der Nordpolstraße. Eine Nutzung des Augartens ist daher weiterhin uneingeschränkt möglich.