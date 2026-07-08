FPÖ – Ranzmaier: „In Zahlen gegossenes Desinteresse – Verlierer-Budget verrät Südtirol!“

Wien (OTS) -

Eine scharfe Abrechnung mit der Südtirol-Politik der schwarz-rot-pinken Bundesregierung lieferte heute FPÖ-Südtirolsprecher NAbg. Christofer Ranzmaier im Zuge der Budgetdebatte. Für ihn sei das vorgelegte Doppelbudget der „ultimative Beweis für das vollkommene Desinteresse“ der Regierung an ihrer Schutzmachtfunktion für die deutsch- und ladinischsprachige Volksgruppe.

„Ein Budget ist immer auch ein politisches Statement. Dieses Budget ist jedoch der Beweis für ein Totalversagen und in Zahlen gegossenes Desinteresse. Man spricht von einem ‚Herzensanliegen‘, aber dieses Herz schlägt offensichtlich nicht mehr, wenn man sich die Budget-Realität ansieht“, so Ranzmaier, der die Budgetunterlagen genauestens analysiert habe. Das Ergebnis sei ernüchternd: „Keine einzige eigenständige Budgetmaßnahme für Südtirol. Kein Schwerpunkt. Kein finanzielles Signal. Nicht einmal eine Gedenkzeile. Das ist nicht nur ein Versäumnis, das ist eine bewusste politische Entscheidung gegen unsere Landsleute!“

Besonders perfide sei für den freiheitlichen Südtirolsprecher die offensichtliche Doppelmoral der Regierung: „Während diese Regierung bereit ist, enorme Summen an Steuergeld in die Ukraine, nach Afrika oder in den Nahen Osten zu pumpen, herrscht bei unserer historischen Verantwortung für Südtirol ohrenbetäubendes Schweigen und budgetäre Leere. Es ist ein Skandal, dass für die ganze Welt Geld da ist, aber für den Schutz von Sprache, Kultur und Identität unserer eigenen Landsleute kein einziger Cent übrigbleibt. Das ist keine Schutzmachtpolitik, das ist ein Verrat an unserer Geschichte und unserem Volk!“

Abschließend stellte Ranzmaier klar: „Unsere Aufgabe als Schutzmacht ist nicht die Sterbebegleitung für eine Volksgruppe. Es geht nicht darum, den schleichenden Verlust unserer Kultur und Sprache im Süden zu verwalten, sondern aktiv für den Fortbestand unserer Landsleute zu kämpfen. Von diesem Kampfgeist ist bei der schwarz-rot-pinken Regierungstruppe nichts zu spüren. Nur die FPÖ steht als verlässlicher Partner an der Seite Südtirols!“, so Ranzmaier abschließend.