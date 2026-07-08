  • 08.07.2026, 18:03:32
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SPÖ-Himmer zu Hitzeschutz-Gipfel: „Hitzeschutz-Plan rasch umsetzen“

SPÖ-Forderung nach Hitzeschutz-Plan für Schulen soll umgesetzt werden – SPÖ für treffsichere, praxistaugliche und gerechte Umsetzung

Wien (OTS) - 

Heute fand der Hitzeschutz-Gipfel im Bildungsministerium statt. Die Ergebnisse des Gipfels bewertet SPÖ-Bildungssprecher Heinrich Himmer positiv. „Die vergangenen Wochen haben uns wieder einmal klar gezeigt: Die Klimakrise und ihre Auswirkungen machen auch vor unseren Schulen nicht halt“, so Himmer. Die Politik sei gefordert, die Österreichischen Schulen an die klimabedingten Änderungen anzupassen und dafür alle Möglichkeiten ausschöpfen. „Was die SPÖ vergangene Woche gefordert hat, setzt die Bundesregierung nun um. Das Bildungsministerium wird über den Sommer einen Hitzeschutz-Plan für Schulen erarbeiten. Im kommenden Jahr müssen unsere Schulen besser vorbereitet sein“, so Himmer. ****

Der Hitzeschutz-Plan soll konkrete, temperaturabhängige und schulautonom umsetzbare Maßnahmen vorsehen. „Uns ist wichtig, dass die Maßnahmen treffsicher, praxistauglich und sozial gerecht ausgestaltet werden. Wir bringen uns hier konstruktiv in die Gespräche ein“, so Himmer. Zudem soll die Vorverlegung der Sommerferien vertieft diskutiert werden. „Ende Juni ist es heißer als Anfang September, daher sollten wir ganz pragmatisch überlegen, den Beginn der Sommerferien und den Schulstart künftig vorzuverlegen“, erklärt Heinrich. Der Bund soll sich dabei eng mit den Ländern abstimmen.

„Bei 30 Grad im Klassenzimmer kann niemand mehr ordentlich lernen oder unterrichten. Um unsere Schulen zu kühlen, müssen Bund, Länder und Gemeinden eng zusammenarbeiten“, so Himmer. SPÖ-Landeshauptmann Daniel Fellner zeigt in Kärnten, wie rasche und wirksame Unterstützung aussehen kann. Um die Kärntner Schulen zu kühlen, legt das Land Kärnten eine eigene Förderung auf. Bürgermeister Michael Ludwig zeigt mit dem Wiener Hitzeaktionsplan, wie ganzheitlicher Hitzeschutz in einer Millionenstadt aussieht. Der Plan sieht neben konkreten Maßnahmen im öffentlichen Raum auch Hitzeschutz-Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialwesen und im Bildungsbereich vor. (Schluss) mf/ff

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