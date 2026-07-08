  • 08.07.2026, 16:46:32
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ÖGJ: Hitzefalle Klassenzimmer – auch Berufsschüler:innen brauchen gute Lernbedingungen

Junge Fachkräfte sitzen genauso in überhitzten Klassenzimmern – klare Regeln und Investitionen gefordert

Wien (OTS) - 

Die Debatte über Hitze in Schulen blendet eine Gruppe häufig aus: Berufsschüler:innen. Während über „normale“ Schulen gesprochen wird, sitzen auch tausende Lehrlinge bei brütender Hitze in Klassenzimmern, Werkstätten und Laboren. Für die Österreichische Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) ist klar: Junge Fachkräfte von morgen brauchen genauso gute Lernbedingungen wie alle anderen Schüler:innen.

„Lehrlinge sind keine Schüler:innen zweiter Klasse. Sie lernen, arbeiten und leisten einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft – natürlich müssen sie auch Anspruch auf gute und sichere Lernbedingungen haben“, sagt ÖGB-Bundesjugendsekretär Matthias Hauer.

Bei großer Hitze ist konzentriertes Lernen kaum noch möglich. Trotzdem fehlen klare Regeln, was an besonders heißen Tagen in Berufsschulen passieren soll. Die ÖGJ fordert verbindliche Hitzeschutzmaßnahmen für alle Schulen – auch für Berufsschulen. Dazu gehören klare Temperaturgrenzen, mehr Handlungsspielraum für Schulen, um kurzfristig auf Hitze reagieren zu können und Investitionen in klimafitte Gebäude.

„Wer über Fachkräftemangel spricht, darf nicht vergessen, wo Fachkräfte ausgebildet werden. Es ist widersinnig, junge Menschen für die Zukunft fit machen zu wollen und sie gleichzeitig in überhitzten Klassenräumen lernen zu lassen“, so Hauer.

Die ÖGJ fordert: Hitzefrei und Hitzeschutz müssen auch für Berufsschüler:innen gelten. Denn gute Ausbildung braucht gute Bedingungen – auch wenn die Temperaturen steigen.

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