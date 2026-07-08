Maurer/Grüne: Wiederkehr planlos gegen die glühende Hitze an Schulen

Wien (OTS) -

Mit der heutigen Pressekonferenz von Bildungsminister Christoph Wiederkehr zum Umgang mit Hitze an Schulen zeigt sich die stellvertretende Klubobfrau und Bildungssprecherin der Grünen, Sigi Maurer, wenig zufrieden: „Dass es an unseren Schulen im Sommer immer heißer wird, ist keine neue Erkenntnis. Was der Minister heute präsentiert hat, ist aber kein Plan, sondern eine Ankündigung von Ankündigungen. Was komplett fehlt ist ein verbindlicher Zeitplan und die Garantie, dass die Maßnahmen überhaupt umgesetzt werden."

Kritik übt Maurer vor allem daran, dass bauliche Maßnahmen wie Beschattung oder Klimatisierung nur für 50 von hunderten Bundesschul-Standorten in Aussicht gestellt werden: „Was ist mit all den anderen Schulen? Sitzen die Schüler:innen dort auch in den nächsten Jahren weiter in überhitzten Klassenzimmern? Die Schüler:innen und Lehrkräfte brauchen jetzt einen verbindlichen Fahrplan für alle Standorte, keinen Prüfauftrag, der irgendwann entstehen soll.“

Auch bei der Finanzierung bleibt der Minister vage: Die genannten 400 Millionen Euro sind bereits im bestehenden Budget abgebildet, zusätzliches Geld gibt es nicht. „Für eine neue Autobahn durchs Naturschutzgebiet gibt diese Regierung Milliarden aus, aber für die Kühlung unserer Schulen findet sie kein Geld. Das ist hochgradig ungerecht und sollte dringend geändert werden", sagt Maurer abschließend.