ÖGB begrüßt Absicherung der Beruflichen Teilhabe: „Inklusion ist kein Luxus, sondern ein Recht“

Wien (OTS) -

Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) begrüßt die heute beschlossene Aufstockung der Mittel für den Ausgleichstaxfonds (ATF). Mit den zusätzlichen Budgetmitteln wird sichergestellt, dass wichtige Angebote für die berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen auch in den kommenden Jahren fortgeführt werden können.

„Menschen mit Behinderungen haben das Recht auf einen gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt. Berufliche Inklusion ist kein Luxus, sondern ein gesellschaftlicher Auftrag. Deshalb ist es richtig und wichtig, dass der Ausgleichstaxfonds jetzt zusätzlich abgesichert wird“, sagt die ÖGB-Expertin Martina Lackner.

Gerade in Zeiten angespannter Budgets dürfe bei der Teilhabe am Arbeitsleben nicht gespart werden. „Wir wissen, dass die budgetären Spielräume derzeit begrenzt sind. Vor diesem Hintergrund ist die Aufstockung ein wichtiger Schritt, um bestehende Unterstützungsangebote zu sichern. Klar ist aber auch: Das kann nicht das Ende der Entwicklung sein“, so die Gewerkschafterin.

Für den ÖGB bleibt das Ziel klar: Menschen mit Behinderungen müssen dieselben Chancen auf gute Arbeit, faire Bezahlung und sichere Beschäftigung haben wie alle anderen Arbeitnehmer:innen.