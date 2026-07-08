Junge Wirtschaft: Lohnnebenkostensenkung ist ein wichtiges Signal für den Standort – ein Junges Wirtschaftswunder braucht mehr

Wien (OTS) -

Die Junge Wirtschaft (JW) begrüßt die beschlossene Senkung der Lohnnebenkosten um einen Prozentpunkt als längst überfällige Entlastung für Österreichs Betriebe. Gerade für Jungunternehmer:innen zählt jeder Euro. Wenn Arbeit günstiger wird, entsteht mehr Spielraum, neue Mitarbeiter:innen aufzunehmen, Innovationen umzusetzen und den Betrieb weiterzuentwickeln.

„Mit der Lohnnebenkostensenkung kommt endlich Bewegung in eine langjährige Forderung der Jungen Wirtschaft. Aber ein Prozentpunkt allein reicht noch nicht. Wer Österreich wieder an die Spitze bringen will, muss Arbeit dauerhaft entlasten und Unternehmertum wieder attraktiver machen. Das ist die Voraussetzung für mehr Gründungen und neue Dynamik am Standort“, sagt Verena Eugster, Bundesvorsitzende der Jungen Wirtschaft.

„Wer ein Unternehmen gründet, aufbaut und weiterentwickelt, will Arbeitsplätze schaffen – und nicht durch hohe Abgaben ausgebremst werden. Jeder Euro, der im Betrieb bleibt, stärkt Beschäftigung, Innovation und Wachstum. Die heute beschlossene Entlastung ist ein wichtiger Anfang. Jetzt braucht es den Mut und die Konsequenz, weitere Entlastungsschritte umzusetzen“, betont JW-Bundesgeschäftsführer Lukas Sprenger.

Neben der Lohnnebenkostensenkung enthält das Budget aus Sicht der Jungen Wirtschaft aber auch Maßnahmen, die in die falsche Richtung gehen. Die Streichung der Arbeitsplatzpauschale, Verschlechterungen beim Gewinnfreibetrag und die Einführung des Sachbezugs für E-Autos belasten junge Unternehmer:innen zusätzlich.

Die Lohnnebenkostensenkung ist dennoch ein wichtiger Anfang. Jetzt braucht es den Mut zu den nächsten Reformschritten: weniger Bürokratie, niedrigere Arbeitskosten, mehr unternehmerische Freiheit und ein Steuersystem, das Leistung belohnt statt bestraft. Nur so kann das Junge Wirtschaftswunder gelingen. (PWK337/EL)