  • 08.07.2026, 14:56:02
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NEOS: Gute Zusammenarbeit mit neuem ÖVP-Generalsekretär Gstöttner fortsetzen

Hoyos: „Ich wünsche Markus Gstöttner für seine neue Aufgabe alles Gute und freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit im Sinne notwendiger Reformen für Österreich.“

Wien (OTS) - 

Nach der heutigen Vorstellung des künftigen ÖVP-Generalsekretärs Markus Gstöttner, sagt NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos: „Ich wünsche Markus Gstöttner für seine neue Aufgabe alles Gute und freue mich auf die Fortsetzung der konstruktiven Zusammenarbeit, die wir bereits mit Nico Marchetti gepflegt haben. Österreich steht vor großen Aufgaben – gerade bei der Umsetzung der geplanten Reformen dürfen wir keine Zeit verlieren.“

Wesentlich sei auch in der künftigen Zusammenarbeit, die Bereitschaft über das Regierungsprogramm hinaus Reformen anzugehen, wie es etwa im Zuge der Reformpartnerschaft möglich war, die Gstöttner intensiv begleitet habe, so Hoyos: „Die Reformpartnerschaft zeigt, dass es möglich und notwendig ist, bei den drängenden Fragen unserer Zeit über die vereinbarten Ziele im Regierungsprogramm hinauszugehen. Genau diesen Reformpfad werden wir NEOS konsequent weiterverfolgen und freuen uns über Unterstützung. Insbesondere in Zeiten großer wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Herausforderungen braucht es den Mut, notwendige Veränderungen entschlossen anzugehen. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch künftig gut zusammen an Reformen arbeiten werden, die Österreich nachhaltig stärken und den Menschen konkrete Verbesserungen und Entlastung bringen."

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