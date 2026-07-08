WB-Graf gratuliert Markus Gstöttner zur Bestellung als ÖVP-Generalsekretär

Wien (OTS) -

„Markus Gstöttner verfügt über politische Erfahrung, strategisches Gespür und ein tiefes Verständnis für Wirtschaft und unsere Betriebe. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten braucht es eine starke Volkspartei, die Leistung, Eigentum, Unternehmertum und Arbeitsplätze in den Mittelpunkt stellt. Ich gratuliere Markus Gstöttner herzlich zu seiner neuen Aufgabe und freue mich auf die enge Zusammenarbeit“, sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf.

Für den Wirtschaftsbund ist klar: Österreichs Betriebe brauchen verlässliche Rahmenbedingungen, weniger Bürokratie, eine wettbewerbsfähige Standortpolitik und eine Politik, die Leistung fördert. „Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer sichern Beschäftigung, Wohlstand und regionale Wertschöpfung im ganzen Land. Damit sie auch künftig investieren, wachsen und Arbeitsplätze schaffen können, braucht es eine klare Stimme innerhalb der Volkspartei und einen gemeinsamen Fokus auf Entlastung, Wettbewerbsfähigkeit und Standortattraktivität“, betont Graf.

Markus Gstöttner bringt für diese zentrale Aufgabe Erfahrung, Gestaltungswillen und Verständnis für die Anliegen der Betriebe mit. „Wir wünschen Markus Gstöttner für seine neue Aufgabe viel Kraft, Freude und Erfolg. Der Wirtschaftsbund freut sich auf die Zusammenarbeit im Sinne einer starken Wirtschaft, erfolgreicher Betriebe und eines wettbewerbsfähigen Standorts Österreich“, so Graf abschließend.