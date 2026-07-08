Gödl: Mit Markus Gstöttner übernimmt Fachmann und Politikkenner Funktion des ÖVP-Generalsekretärs

Wien (OTS) -

“Mit Markus Gstöttner übernimmt ein erfahrener Fachmann und langjähriger Kenner der österreichischen Politik die Schlüsselfunktion des ÖVP-Generalsekretärs. Bundesparteiobmann und Bundeskanzler Christian Stocker hat die richtige Wahl getroffen”, betont ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl. Markus Gstöttner ist mit den Abläufen in Regierung und Partei bestens vertraut und verfügt über strategische Kompetenz. Der studierte Ökonom war bereits in vielen unterschiedlichen Funktionen im Bundeskanzleramt tätig – unter anderem als wirtschaftspolitischer Berater, stellvertretender Kabinettschef und Kabinettschef unter mehreren Bundeskanzlern.

“Dabei hat Markus Gstöttner politische Entscheidungsprozesse auf höchster Ebene mitgestaltet. Er kennt als früherer Abgeordneter zum Wiener Landtag zudem auch die Seite der Gesetzgebung. Zuletzt war der künftige ÖVP-Generalsekretär als Leiter der Stabstelle ‘Reformpartnerschaft 2026’ im Bundeskanzleramt mit der Koordination von bedeutenden, zentralen Reformvorhaben betraut. Markus Gstöttner vereint also wirtschaftspolitisches Fachwissen, langjährige Erfahrung in Regierungsbüros und ein tiefes Verständnis für die politische Arbeit auf unterschiedlichen Ebenen. Er wird als Generalsekretär die richtigen Impulse für die Weiterentwicklung der Volkspartei setzen. Für diese Aufgabe wünsche ich ihm im Namen des ÖVP-Parlamentsklubs viel Erfolg und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit”, schließt Gödl. (Schluss)