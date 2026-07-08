EILT Aviso: Mittwoch, 08.07., 14:00 Uhr – Stellungnahme von Klubobfrau Leonore Gewessler zur Amtsführung des Nationalratspräsidenten

Wien (OTS) -

Einladung zur Stellungnahme von Klubobfrau Leonore Gewessler zur Amtsführung des Nationalratspräsidenten.

Thema: Amtsführung des Nationalratspräsidenten

Zeit: Mittwoch, 08.07. – 14:00 Uhr

Ort: Auditorium im Parlament,

Dr.-Karl-Renner-Ring 3,

1010 Wien

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen.

Wir bitten um Anmeldung unter: [email protected]

Statement Gewessler zur Amtsführung des Nationalratspräsidenten

Datum: 08.07.2026, 14:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Auditorium im Parlament

Dr.-Karl-Renner-Ring 3

1010 Wien

Österreich