  • 08.07.2026, 12:12:02
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EILT Aviso: Mittwoch, 08.07., 14:00 Uhr – Stellungnahme von Klubobfrau Leonore Gewessler zur Amtsführung des Nationalratspräsidenten

Wien (OTS) - 

Einladung zur Stellungnahme von Klubobfrau Leonore Gewessler zur Amtsführung des Nationalratspräsidenten.

Thema: Amtsführung des Nationalratspräsidenten
Zeit: Mittwoch, 08.07. – 14:00 Uhr
Ort: Auditorium im Parlament,
Dr.-Karl-Renner-Ring 3,
1010 Wien

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen.

Wir bitten um Anmeldung unter: [email protected]

Statement Gewessler zur Amtsführung des Nationalratspräsidenten

Datum: 08.07.2026, 14:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Auditorium im Parlament
Dr.-Karl-Renner-Ring 3
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: [email protected]

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[Mittwoch, 08.07.2026, 14:00]

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