- 08.07.2026, 12:12:02
- /
- OTS0082
EILT Aviso: Mittwoch, 08.07., 14:00 Uhr – Stellungnahme von Klubobfrau Leonore Gewessler zur Amtsführung des Nationalratspräsidenten
Einladung zur Stellungnahme von Klubobfrau Leonore Gewessler zur Amtsführung des Nationalratspräsidenten.
Thema: Amtsführung des Nationalratspräsidenten
Zeit: Mittwoch, 08.07. – 14:00 Uhr
Ort: Auditorium im Parlament,
Dr.-Karl-Renner-Ring 3,
1010 Wien
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen.
Wir bitten um Anmeldung unter: [email protected]
Statement Gewessler zur Amtsführung des Nationalratspräsidenten
Datum: 08.07.2026, 14:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Auditorium im Parlament
Dr.-Karl-Renner-Ring 3
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB