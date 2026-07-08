  • 08.07.2026, 10:28:32
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SPÖ-Herr zu ÖVGW-Vorschlag: „Unser Wasser schützen!“

SPÖ unterstützt Vorschlag der Wasserversorger für Reform des Wasserrechts – Wasserentnahmeregister, Vorrang für Trinkwasser und Wasserstrategie müssen rasch kommen

Wien (OTS) - 

SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr unterstützt die Forderung der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) nach einer raschen Reform des Wasserrechtsgesetzes. „Sinkende Grundwasserstände, anhaltende Trockenheit und steigender Wasserbedarf zeigen klar, dass die Wasserversorgung in Österreich durch die Klimakrise zunehmend unter Druck kommt. Deshalb braucht es endlich konsequente Maßnahmen, damit Trinkwasser auch in Zukunft sicher und leistbar verfügbar bleibt. Wir müssen die Forderungen der Wasserversorger ernst nehmen und das Regierungsprogramm schnellstmöglich umsetzen“, fordert Herr. ****

Die SPÖ fordert seit Langem ein Wasserentnahmeregister für Großverbraucher, eine vorausschauende Wasserstrategie, einen klaren Vorrang für Trinkwasser in Mangellagen und eine Überarbeitung der Genehmigungen für Großverbraucher. Die dafür notwendigen gesetzlichen Änderungen sollen schnellstmöglich auf den Weg gebracht werden. „Trinkwasser ist unsere wichtigste Lebensgrundlage. Wir müssen unser Wasser schützen, damit es auch in Zukunft verfügbar und leistbar bleibt“, so Herr. (Schluss) mf/ls

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