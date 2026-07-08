Neuer Chatbot PIA auf pflege.gv.at erleichtert Zugang zu Informationen

Wien (OTS) -

Die österreichweite Infoplattform pflege.gv.at erweitert ihr digitales Serviceangebot: Ab sofort unterstützt PIA, der neue Pflege-Informations-Assistent, Nutzer:innen dabei, relevante Informationen rund um Pflege und Betreuung schneller und einfacher zu finden.

Seit ihrem Start Ende 2021 hat sich die Infoplattform kontinuierlich weiterentwickelt und als zuverlässige Anlaufstelle für Fragen zu Pflege und Betreuung etabliert. Im ersten Halbjahr 2026 haben sich bereits rund 130.000 Besucher:innen auf pflege.gv.at informiert. Ab sofort unterstützt PIA die österreichische Bevölkerung dabei, noch schneller zur richtigen Antwort zu gelangen.

Pflege-Informations-Assistent PIA ist ab sofort verfügbar

Ein aktuelles Update erweitert das Serviceangebot von pflege.gv.at um einen Chatbot, der Nutzer:innen schnell und niederschwellig bei der Suche nach passenden Informationen unterstützt.

„Pflegende Angehörige und Menschen mit Pflegebedarf brauchen Informationen, die rasch, verständlich und verlässlich verfügbar sind. Mit dem neuen Pflege-Informations-Assistenten auf pflege.gv.at erleichtern wir den Zugang zu diesem Wissen und bauen das digitale Serviceangebot im Pflegebereich weiter aus“, sagt Gesundheitsministerin Korinna Schumann.

Mit dem neuen Chatbot setzt pflege.gv.at einen weiteren Schritt in Richtung einer nutzerfreundlichen und serviceorientierten digitalen Unterstützung rund um Pflege und Betreuung. PIA soll Betroffene und pflegende Angehörige im Alltag gezielt entlasten, indem Informationswege noch kürzer werden.

Aktuell beziehen mehr als eine halbe Million Menschen in Österreich Pflegegeld. Rund 950.000 Menschen pflegen und betreuen ihre Angehörigen. Sie alle sollen vom erweiterten Informationsangebot auf pflege.gv.at profitieren.

Über die Infoplattform pflege.gv.at

pflege.gv.at ist die Infoplattform für Pflege und Betreuung in Österreich. Sie wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK) von der Gesundheit Österreich (GÖG) entwickelt und im Dezember 2021 veröffentlicht. In den vergangenen Jahren wurden die Inhalte laufend ausgebaut und zielgruppengerecht aufbereitet – etwa durch Informationsvideos für pflegende Angehörige und Personenbetreuer:innen in acht Sprachen sowie durch Angebote in Leichter Sprache und Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS).

Weitere Informationen:

https://www.pflege.gv.at