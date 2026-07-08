Spatenstich für Österreichs größte Anlage zur Erzeugung von grünem Wasserstoff

Gampern (OÖ) (OTS) -

Spatenstich für zusätzliche 12,5 MW Wasser-Elektrolyse als nächster Ausbauschritt im RAG Valley Gampern

als nächster Ausbauschritt im RAG Valley Gampern Winter 2025/26 macht deutlich: Massive Importabhängigkeit bei Stromversorgung ist durch Windkraftausbau oder Batterie- und Pumpspeicher nicht lösbar – Gasspeicher und Kraftwerke haben Versorgung aufrechterhalten .

ist durch Windkraftausbau oder Batterie- und Pumpspeicher nicht lösbar – . Ein integriertes Energiesystem aus erneuerbarer Erzeugung, Speicherung und Nutzung von Energie ist in Österreich dringend notwendig.

aus erneuerbarer Erzeugung, und Nutzung von Energie ist in Österreich dringend notwendig. Das RAG Valley Gampern hat bereits im Winter 2025/26 gezeigt, wie Solarstrom aus dem Sommer gespeichert und im Winter genutzt werden konnte – eine Lösung, die nun weiter skaliert wird.

hat bereits im Winter 2025/26 gezeigt, wie gespeichert und werden konnte – eine Lösung, die nun weiter skaliert wird. Stärkung der regionalen Industrie durch konsequente Skalierung grüner Wasserstoffproduktion

Mit dem Spatenstich für die freifinanzierte zusätzliche 12,5 MW Wasser-Elektrolyse setzt die RAG Austria den nächsten Ausbauschritt des RAG Valley im oberösterreichischen Gampern. Hier wird erneuerbare Energie aus dem Sommer in Form von grünem Wasserstoff speicherbar gemacht, um ihn damit auch in Zeiten geringer erneuerbarer Stromerzeugung – insbesondere im Winter – jederzeit großvolumig verfügbar zu haben und zur Strom- und Wärmeproduktion zu nutzen, um schrittweise Erdgas zu ersetzen. Bei diesem Skalierungsschritt setzt die RAG Austria mit der Andritz AG auf einen starken heimischen Industriepartner im österreichischen Anlagenbau.

Starke heimische Partnerschaft für mehr grünen Wasserstoff

Die Anlage, deren Inbetriebnahme für Ende 2026 geplant ist, wird jährlich rund 17 Millionen m³ (mehr als 1.500 Tonnen) grünen Wasserstoff produzieren, wobei Sonnenstrom als primäre erneuerbare Energiequelle genutzt wird. Nach der geplanten Inbetriebnahme Ende 2026 wird sie die größte Anlage für die Produktion von grünem Wasserstoff in Österreich sein.

ANDRITZ wird die Anlage liefern und die volle Verantwortung für die Projektdurchführung und Inbetriebnahme übernehmen. Der Lieferumfang umfasst auf EPC-Basis (Engineering, Procurement, Construction) die komplette Anlage zur Erzeugung von grünem Wasserstoff sowie Systeme zur Wasserstoffreinigung und -kompression.

Das Projekt stärkt die Position von ANDRITZ als führender EPC-Partner für Anlagen zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und unterstützt die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf Technologien, die den ökologischen Wandel ermöglichen.

Mehrere heimische Energieversorgungsunternehmen - EVN AG, Energie AG, KELAG, LINZ AG und Salzburg AG - haben bereits Elektrolyse-Kapazitäten gebucht.

Winter 2025/26 zeigte Versorgungslücke mit heimischem Strom

Der kalte Winter 2025/26 mit hohem Strom- und Wärmebedarf hat deutliche Spuren hinterlassen. Die erneuerbare Stromproduktion blieb im Jänner und Februar 2026 über mehrere Wochen hinweg auf niedrigem Niveau – kaum Sonne, wenig und nicht berechenbare Windkraft sowie eingeschränkte Wasserkraft. Dies zeigt deutlich, Erneuerbare allein gewährleisten keine Versorgungssicherheit.

Der gleichzeitig hohe Strombedarf im Winter, auch verursacht durch zusätzliche Wärmepumpen, konnte nur durch regelbare Erdgas-Kraftwerke und Stromimporte aus den benachbarten Kern-, Kohle- und Gaskraftwerken sichergestellt werden.

Damit rückt eine zentrale Frage der Energiepolitik wieder ins öffentliche Bewusstsein: Wie kann die Energieversorgung in Phasen geringer erneuerbarer Erzeugung sichergestellt werden?

„100 Prozent erneuerbarer Strom in der Jahresbilanz sichern keine einzige Winterwoche. Dieser Winter hat gezeigt, wer das System tatsächlich aufrechterhält: unsere großvolumigen Gasspeicher, in denen das Gas bereits ein Jahr zuvor eingespeichert wurde und die regelbaren, flexiblen Gaskraftwerke. Durch die frühzeitige Einlagerung waren unsere Speicher auch unabhängig von geopolitischen Gegebenheiten. Mit „Winter“ ist auch in Zukunft zu rechnen, dafür müssen wir gewappnet sein. Ein resilientes Energiesystem muss Versorgung zu jeder Zeit leisten können“, betont RAG CEO Markus Mitteregger.

Kurzfristige Speicher wie Batterien oder Pumpspeicher leisten zwar einen wichtigen Beitrag, sind aber auf einen Stunden- oder Tagesausgleich ausgelegt. Mehrwöchige Erzeugungsdefizite können sie nicht ausgleichen.

Bekenntnisse allein sichern keine Winterversorgung – saisonale Speicher sind zentrale Voraussetzung der Energiewende

Die Transformation des Energiesystems ist erforderlich, gesellschaftlich gewollt und politisch beschlossen. Industriebetriebe sollen verstärkt auf CO2-reduzierte und idealerweise im Land erzeugte Lösungen wie grünen Wasserstoff umsteigen. Die zunehmende Elektrifizierung der Raumwärme erhöht jedoch den Strombedarf gerade in den kalten Wintermonaten massiv, während genau da die Verfügbarkeit grüner Energie wie Sonne, Wind und Wasser deutlich eingeschränkt ist. Auch die aktuelle Speicherstudie der Bundesregierung zeigt den Handlungsbedarf: Sie weist einen saisonalen Speicherbedarf von rund 1,2 TWh im Jahr 2030 und rund 7 TWh im Jahr 2040 aus. Die Speicherprojekte dafür sind identifiziert. Zur Umsetzung sind nun dringend Investitionen in Elektrolyse- und Wasserstoff-Speicherprojekte erforderlich. Nur mit ausreichenden Speichermöglichkeiten kann erneuerbare Energie auch dann genutzt werden, wenn Sonne und Wind keinen Strom liefern.

„Wir wollen Österreich das ganze Jahr über mit günstiger erneuerbarer Energie aus dem eigenen Land versorgen. Genau hier setzt Wasserstoff an: Elektrolyseure machen aus heimischem Sonnenstrom einen speicherbaren Energieträger und deshalb begrüße ich das Projekt in Gampern ausdrücklich. Damit wird Sommersonne im Winter verfügbar, heimische Wertschöpfung gestärkt und Österreich unabhängiger von Energieimporten. Solche Projekte sind ein wichtiger Baustein für Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und einen realistischen Wasserstoffhochlauf in Österreich“, so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

Informationen zum RAG Valley Gampern

Im RAG Valley im oberösterreichischen Gampern zeigt die RAG Austria, wie eine solche Lösung zur ganzjährigen, unterbrechungsfreien Versorgung mit erneuerbarer Energie praktisch umgesetzt werden kann. Hier wird die gesamte Wertschöpfungskette abgebildet: Solarsommerstrom wird produziert, mittels Wasser-Elektrolyse in Wasserstoff umgewandelt, im unterirdischen „Underground Sun Storage“ gespeichert, in Hochdruckwasserstoffpipelines transportiert und diese Energie in einem regelbaren Blockheizkraftwerk der Innio Group genutzt oder mangels öffentlicher Wasserstoffpipelines vorerst dem Erdgasnetz beigemischt. Alle Bestandteile sind skalierbar und bieten die Lösung für eine 100% grüne, versorgungssichere und jahresdurchgängige Energiebereitstellung.

„Wir konnten im RAG Valley Gampern bereits im Winter 2025/26 die Sommersonne vom letzten Jahr verwenden, indem wir sie in Wasserstoff umgewandelt haben, um die sichere grüne Energieversorgung im Winter zu demonstrieren. Nun gehen wir den nächsten Schritt mit starken österreichischen Partnern“, erläutert Stephan Bauer – Leiter Green Gas Technology bei RAG Austria.

"Mit dem Spatenstich für die neue Elektrolyseanlage im RAG Valley Gampern wird ein zukunftsweisendes Projekt auf den Weg gebracht, das weit über die Region hinaus Bedeutung hat. Die Gemeinde Gampern steht dieser Entwicklung positiv gegenüber und möchte ihren Teil dazu beitragen, dass dieses Zukunftsprojekt erfolgreich verwirklicht wird und einen Mehrwert für die Region schafft. Denn wenn die Region von solchen Vorhaben profitiert, entsteht Akzeptanz und ein echter Mehrwert für alle Beteiligten und kommende Generationen", sagt Jürgen Lachinger, Bürgermeister Gampern / Oberösterreich.

Informationen zu RAG Austria

RAG Austria AG ist das größte Energiespeicherunternehmen Österreichs und gehört zu den führenden technischen Speicherbetreibern Europas.

Als Partner der erneuerbaren Energien entwickeln wir innovative und zukunftsweisende Energietechnologien rund um Grünes Gas wie Wasserstoff. Damit leistet die RAG Austria AG einen unverzichtbaren Beitrag zur Erreichung der ambitionierten Klimaziele und zur nachhaltigen Rohstoff- und Energieversorgung Österreichs. Ziel ist es, unseren Kunden sichere, effiziente und leistbare Energie- und Gasspeicherleistungen langfristig und verantwortungsbewusst bereitzustellen.

www.rag-austria.at

Informationen zu Andritz AG

ANDRITZ-Gruppe

Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ bietet fortschrittliche Anlagen, Ausrüstung, Dienstleistungen und digitale Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, darunter Zellstoff und Papier, Metalle, Wasserkraft, Umwelttechnik und andere. Der 1852 gegründete und in Österreich ansässige börsennotierte Konzern beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiter an 280 Standorten in über 80 Ländern.

Als weltweit führendes Unternehmen in Technologie und Innovation setzt sich ANDRITZ dafür ein, Fortschritte zu fördern, die Kunden, Partnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt zugutekommen. Das Wachstum des Unternehmens wird durch nachhaltige Lösungen vorangetrieben, die den ökologischen Wandel ermöglichen, durch fortschrittliche Digitalisierung für höchste industrielle Leistung sowie durch umfassende Dienstleistungen, die den Wert der Anlagen der Kunden über deren gesamten Lebenszyklus maximieren. ANDRITZ. FÜR WICHTIGES WACHSTUM.

ANDRITZ Environment & Energy

ANDRITZ Environment & Energy bekennt sich zu ökologischer Verantwortung und bietet ein breites Spektrum an Technologien mit Schwerpunkt auf nachhaltigen Lösungen für verschiedene Branchen. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst Technologien zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und erneuerbaren Kraftstoffen, zur Kohlenstoffabscheidung und Emissionsminderung, zur mechanischen und thermischen Fest-Flüssig-Trennung, zum Mahlen, Pelletieren sowie zum Fördern von Flüssigkeiten. Ergänzt durch modernste Automatisierung und Digitalisierung sowie umfassende Dienstleistungen ermöglichen sie effiziente und innovative Lösungen in Prozessen wie Wasser- und Abwassermanagement, Recycling, Verwertung von Abfall und Klärschlamm, ressourcenschonender Batteriemineralgewinnung, Entsalzung, Verwertung von Futter- und Lebensmittelresten, Reduzierung von Luftemissionen und P2X.