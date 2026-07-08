  • 08.07.2026, 09:01:33
  • /
  • OTS0020

Pilnacek-Untersuchungsausschuss: FPÖ will im Herbst Stocker, Karner und Sobotka befragen

Auch Sporrer, Zadić und Nehammer auf neuem Ladungsverlangen

Wien (PK) - 

Der Pilnacek-Untersuchungsausschuss hat heute Früh in einer kurzfristig einberufenen Geschäftsordnungssitzung neue Ladungen für die schon im Juni vereinbarten Herbsttermine fixiert. Auf Wunsch der FPÖ sollen nicht nur Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Innenminister Gerhard Karner als Auskunftspersonen in den Ausschuss kommen, sondern auch Bundeskanzler Christian Stocker, sein Vorgänger Karl Nehammer und Justizministerin Anna Sporrer. Auch Sporrers Vorgängerin Alma Zadić, der Direktor des Bundeskriminalamts Andreas Holzer, ein weiterer Staatsanwalt der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) sowie ein Journalist befinden sich auf der insgesamt neun Personen umfassenden Liste. Die Genannten hätten zahlreiche Wahrnehmungen zum Untersuchungsgegenstand bzw. seien im Untersuchungsgegenstand ausdrücklich genannte Personen, wird das Ladungsverlangen von der FPÖ begründet. Damit werden erstmals aktive bzw. ehemalige Politiker und Politikerinnen den Abgeordneten Rede und Antwort stehen müssen, wobei die genauen Befragungstermine noch offen sind.

Die nächste Sitzung des U-Ausschusses findet laut Terminfahrplan am 16. September statt. Insgesamt sind bis zum 3. November noch sieben Sitzungen geplant. Gleichzeitig ist mit 3. November das Ende der Beweisaufnahme in Aussicht genommen.

Bisher 39 Befragungen

Ein kurzer Blick in die Statistik zeigt, dass der Untersuchungsausschuss bisher 25 Sitzungen mit einer Gesamtdauer von rund 165 Stunden abgehalten und 39 Auskunftspersonen befragt hat. Zudem wurden 40 Beschlüsse in Zusammenhang mit Beweisanforderungen gefasst bzw. diesbezügliche Verlangen eingebracht.

Durch diese zusätzlichen Beweisanforderungen ist die Zahl der dem Untersuchungsausschuss elektronisch übermittelten Akten und Unterlagen mittlerweile auf rund 65.000 Seiten gestiegen. Dazu kommen knapp 1.000 Seiten Papier, die als vertraulich (322 Seiten), geheim (632 Seiten) bzw. streng geheim (40) klassifiziert wurden.

Anfang Juli wurden auf der Parlamentswebsite außerdem weitere Befragungsprotokolle veröffentlicht: Sie betreffen etwa den Vorsitzenden der unabhängigen Untersuchungskommission des Justizministeriums Martin Kreutner, den Unternehmer und Lobbyisten Peter Hochegger und die Witwe des ehemaligen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek. (Schluss) gs

Rückfragen & Kontakt

Pressedienst der Parlamentsdirektion
Parlamentskorrespondenz
Tel. +43 1 40110/2272
[email protected]
www.parlament.gv.at/Parlamentskorrespondenz

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NPA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Pressedienst der Parlamentsdirektion – Parlamentskorrespondenz

Rückfragen & Kontakt

Pressedienst der Parlamentsdirektion
Parlamentskorrespondenz
Tel. +43 1 40110/2272
[email protected]
www.parlament.gv.at/Parlamentskorrespondenz

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright