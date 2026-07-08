  • 08.07.2026, 08:16:33
  • /
  • OTS0006

RH stellt verheerendes Zeugnis für WKO aus: GW fordert Ende des 10-fachen Reformstaus und echte Entlastung statt Privilegien-Kultur!

Der ÖVP-Wirtschaftsbund muss endlich aufwachen und echte Reformen angehen.

Während EPU und KMU jeden Cent zweimal umdrehen müssen, leistet sich die Kammer-Bürokratie teure Doppelgleisigkeiten und Intransparenz bei Spitzen-Gagen.

Sabine Jungwirth

1/2
Wien (OTS) - 

Der aktuelle Bericht des Rechnungshofs bestätigt die seit Jahren von der Grünen Wirtschaft kritisierten tiefgreifenden strukturellen Mängel der Wirtschaftskammer und legt schonungslos offen: Zehnfache Parallelstrukturen, mangelnde finanzielle Transparenz und ein jahrelanger Reformstau belasten Österreichs Betriebe.

Während EPU und KMU jeden Cent zweimal umdrehen müssen, leistet sich die Kammer-Bürokratie teure Doppelgleisigkeiten und Intransparenz bei Spitzen-Gagen.“, kritisiert Sabine Jungwirth, Bundessprecherin der Grüne Wirtschaft und fordert: „Die WKO braucht eine radikale Strukturreform sowie eine echte, nachhaltige Senkung der Pflichtbeiträge für alle Unternehmen.“

Die Grüne Wirtschaft hat zahlreiche Vorschläge im Reformprozess eingebracht. Darunter auch die Zusammenführung der 10-fach-Struktur der Fachorganisationen zu einer einzigen, bundesweiten Branchenvertretung. Die durch diese Maßnahme möglichen Einsparungspotentiale werden mit -175 Millionen Euro bewertet. Die damit verbundene Entlastung kommt der überwiegenden Mehrheit der Mitglieder, nämlich EPU und KMU, zu Gute.

Die ÖVP-geführte Kammerspitze muss endlich begreifen, dass jetzt Schluss ist mit dem Schützen der eigenen Machtstrukturen, Privilegien-Kultur und verschwenderischen Strukturen auf Kosten der Pflichtmitglieder.“ , so Sabine Jungwirth. Und weiter: „Im Reformprozess bedeutet das: Zurück an den Start und echte Reformen angehen. Da liegt noch viel Arbeit vor uns!“

Rückfragen & Kontakt

Grüne Wirtschaft
Sabine Jungwirth
Telefon: +43 676 3603020
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | DGW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Grüne Wirtschaft

Rückfragen & Kontakt

Grüne Wirtschaft
Sabine Jungwirth
Telefon: +43 676 3603020
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright