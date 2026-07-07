  • 07.07.2026, 20:13:32
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WB-Graf dankt Nico Marchetti für vertrauensvolle Zusammenarbeit

Wien (OTS) - 

Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf bedankt sich bei ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti anlässlich seines angekündigten Rücktritts für die gute und konstruktive Zusammenarbeit.

„Nico Marchetti hat seine Funktion mit großem Einsatz und großer Verlässlichkeit ausgeübt. Die Zusammenarbeit war stets von Vertrauen, Handschlagqualität und dem gemeinsamen Ziel geprägt, Österreichs Leistungsträgerinnen und Leistungsträger zu stärken und für ein besseres Österreich zu arbeiten. Gerade in herausfordernden Zeiten braucht es Menschen wie Nico Marchetti, die Verantwortung übernehmen, mit Dialog und Sachlichkeit Brücken bauen und das Gemeinsame vor das Trennende stellen. Für sein Engagement gebührt ihm unser aufrichtiger Dank“, sagt Graf.

Graf wünscht Marchetti für seinen weiteren persönlichen und beruflichen Weg alles Gute: „Nico Marchetti bleibt als Abgeordneter zum Nationalrat eine wichtige Stimme im Parlament. Ich freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit und den gemeinsamen Einsatz für ein starkes, wettbewerbsfähiges und erfolgreiches Österreich. Für die kommenden Schritte wünsche ich ihm persönlich nur das Beste“, so Graf abschließend.

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