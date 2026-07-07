  • 07.07.2026, 20:07:02
  • /
  • OTS0152

FPÖ – Stefan: „Sterbeverfügung: Wichtige Korrektur, aber Helfer und Gesellschaft bleiben ohne Schutz!“

Gesetz bleibt Stückwerk – Freiheitliche fordern Schutz für Helfer und Kontrolle für tödliche Präparate

Wien (OTS) - 

FPÖ-Justizsprecher NAbg. Mag. Harald Stefan bezeichnete die heute beschlossene Novelle des Sterbeverfügungsgesetzes als „überfällige, aber unzureichende Reparatur“. Die FPÖ stimme der praxistauglichen Anpassung nach einem Urteil des Verfassungsgerichtshofs zwar zu, die Regierung lasse aber weiterhin massive Sicherheitslücken und Schutzmechanismen vermissen.

„Obwohl die Verlängerung der Gültigkeit einer Sterbeverfügung ein richtiger Schritt ist, bleibt das Gesetz ein gefährliches Stückwerk. Es ist eine bedauerliche Regelungslücke, dass jene Helfer, die Sterbewillige in ihren schwersten Stunden begleiten, vom Staat komplett im Stich gelassen werden – ohne psychologische Vorbereitung oder Betreuung danach“, kritisierte Stefan.

Gleichzeitig warnte der freiheitliche Justizsprecher vor den unkontrollierten Gefahren der ausgegebenen Präparate: „Tödliche Substanzen können jahrelang unbeaufsichtigt in Wohnungen lagern. Diese tickenden Zeitbomben sind eine massive Gefahr für die ganze Gesellschaft, insbesondere für Kinder, doch die Regierung ignoriert dieses Risiko eiskalt.“

„Wir stimmen heute nur zu, weil die Anpassung für Betroffene eine Verbesserung darstellt. Aber wir werden nicht lockerlassen, bis auch die Helfer geschützt und die tödlichen Gifte unter Kontrolle sind. Die Regierung muss endlich für echte Sicherheit sorgen, anstatt nur die gröbsten Fehler auf Druck der Gerichte auszubessern!“, so Stefan.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright