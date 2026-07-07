- 07.07.2026, 19:35:32
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NEOS danken ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti für die Zusammenarbeit
Hoyos: „Ich danke Nico Marchetti für die wertschätzende Zusammenarbeit und wünsche ihm alles Gute für seinen weiteren Weg."
Nachdem ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti seinen Rücktritt angekündigt hat, bedankt sich NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos für die stets gute Zusammenarbeit: „Ich wünsche dir, lieber Nico, alles Gute für deinen weiteren Weg - in der Politik und abseits der Politik. Gerade in den vergangenen eineinhalb Jahren gab es auf Ebene der Generalsekretäre eine sehr wertschätzende und respektvolle Zusammenarbeit in wesentlichen und teils herausfordernden Fragen unseres Landes."
Auch wenn eine Dreierkoalition "naturgemäß mit unterschiedlichen Positionen in dem einen oder anderen Thema verbunden ist, hat Nico Marchetti in seiner Rolle als Generalsekretär seine Kompromissbereitschaft und die Offenheit zum guten Gespräch ausgezeichnet."
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