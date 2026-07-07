- 07.07.2026, 19:34:32
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- OTS0149
AVISO: Morgiger Ministerrat im Parlament ohne Medientermine
Wien (OTS) -
Morgen, Mittwoch, 8. Juli 2026 tritt um 8.00 Uhr der Ministerrat im Hohen Haus zusammen.
Morgen, Mittwoch, 8. Juli 2026 tritt um 8.00 Uhr der Ministerrat im Hohen Haus zusammen.
Aufgrund der anschließenden Plenarsitzung finden keine Medientermine statt.
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