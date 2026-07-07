FPÖ – Wurm: „Schutz vor Online-Abzocke – ein wichtiger Schritt für den Konsumentenschutz!“

Wien (OTS) -

Die FPÖ werde der Umsetzung einer EU-Richtlinie zur Stärkung der Konsumentenrechte zustimmen, da sie zentrale freiheitliche Forderungen enthalte, kündigte heute FPÖ-Konsumentenschutzsprecher NAbg. Peter Wurm an. Die neuen Regelungen seien ein wichtiger Schritt, um die Bürger vor unseriösen Geschäftemachern im Online-Handel zu schützen.

„Auch wenn sinnvolle Vorschläge aus Brüssel eine Seltenheit sind, überwiegt hier der Nutzen für die Menschen deutlich. Der ‚Panik-Button‘ für einen leichten Vertragsrücktritt, das ‚Recht auf einen Menschen‘ bei KI-gestützten Finanzdienstleistungen und die Auskunftspflicht über Ersatzteile sind freiheitliche Kernforderungen, die nun endlich umgesetzt werden“, so Wurm. Damit werde der Abzocke durch internationale Online-Konzerne und der Wegwerf-Mentalität ein Riegel vorgeschoben.

„Wir Freiheitliche sind nicht prinzipiell gegen alles, wie uns die Systemmedien gerne unterstellen. Wir prüfen genau, was den Österreichern nützt und was ihnen schadet. In diesem Fall überwiegen die Vorteile für unsere Bürger ganz klar, und deshalb stimmen wir zu. Unser Kompass ist und bleibt das Wohl der heimischen Bevölkerung“, so Wurm abschließend.