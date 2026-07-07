  • 07.07.2026, 18:45:02
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FPÖ – Kaniak: „Regierung verbrennt Steuergeld – hunderttausende Impfdosen einfach verschwunden!“

Freiheitlicher Gesundheitssprecher deckt auf: Nach Covid-Debakel setzt sich Impf-Chaos bei Grippe und Herpes nahtlos fort

Wien (OTS) - 

Eine unfassbare Steuergeldverschwendung bei der Beschaffung von Impfstoffen prangerte heute FPÖ-Gesundheitssprecher NAbg. Mag. Gerhard Kaniak im Zuge der Nationalratssitzung an. Nicht nur seien bei den Covid-Impfungen über eine halbe Milliarde Euro an Steuergeld verschwendet worden, das Chaos setze sich auch bei aktuellen Impfprogrammen ungehindert fort. Kaniak warf der Regierung völliges Versagen und fehlenden Aufklärungswillen vor.

„Es ist ein Skandal, dass die anderen Parteien nonchalant darüber hinweggehen, dass über eine halbe Milliarde Euro für Covid-Impfstoffe regelrecht verbrannt wurde, ohne dass auch nur der geringste Versuch einer Schadensbegrenzung unternommen wird. Hier wird so getan, als handle es sich um Altlasten, dabei erleben wir dieselbe Unfähigkeit im Hier und Jetzt“, kritisierte Kaniak.

Für den freiheitlichen Gesundheitssprecher sei es untragbar, dass sich die Fehler der Vergangenheit nahtlos wiederholen: „Das Versagen geht munter weiter. Bei der Influenza-Impfung sind von 1,4 Millionen beschafften Dosen sage und schreibe 330.000 einfach verschwunden – ausgeliefert, aber keine Impfung dokumentiert. Bei den Herpes-zoster-Impfungen ist es rund ein Drittel, das irgendwo im System versickert. Wir sprechen in Summe von fast einer Million Impfdosen über die letzten Jahre, deren Verbleib völlig unklar ist. Das ist organisierte Unfähigkeit auf Kosten der Bürger!“

Die Ursache für dieses Desaster liege für Kaniak auf der Hand: „Der Bund ist als zentraler Einkäufer, Logistiker und Verteiler von Arzneimitteln eine totale Fehlbesetzung und offensichtlich heillos überfordert. Anstatt diese sensiblen Produkte von Profis distribuieren zu lassen, spielt sich die Regierung als Großhändler auf und scheitert auf ganzer Linie. Dieses teure Experiment muss sofort beendet werden!“

Abschließend forderte Kaniak ein sofortiges Umdenken: „Der Vertrieb von Impfstoffen gehört zu den Profis! Nur so kann diese unglaubliche Steuergeldverschwendung gestoppt werden. Diese Verlierer-Koalition beweist einmal mehr, dass sie mit dem hart erarbeiteten Geld der Österreicher nicht umgehen kann und es mit vollen Händen zum Fenster hinauswirft!“

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