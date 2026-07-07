  • 07.07.2026, 16:39:32
  • /
  • OTS0122

NEOS: Grüne und FPÖ verhindern mehr Fairness bei der Pensionsanpassung

Gasser: „Luxuspensionen dürfen nicht stärker steigen als Pensionen jener, die jahrzehntelang Beiträge geleistet haben.“

Wien (OTS) - 

Dass die Grünen und die FPÖ heute im Parlament die Sonderbestimmung zur Pensionsanpassung 2027 verhindert haben, ist für NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser völlig unverständlich. „Mit der Sonderbestimmung wollten wir heute für mehr Fairness sorgen - und verhindern, dass jemand mit mehreren Pensionsansprüchen bei der nächsten Anpassung auch mehrere Erhöhungen bekommt.“

Dafür hätte es eine Verfassungsbestimmung gebraucht. Sie stellt sicher, dass bei der Deckelung der Pensionsanpassung das gesamte Pensionseinkommen herangezogen wird – auch dort, wo Sonderpensionen im Kompetenzbereich der Länder betroffen sind. Gasser: „Wer hier dagegen ist, nimmt in Kauf, dass Luxuspensionen unter Umständen stärker erhöht werden können als Pensionen von Menschen, die sich ihren Anspruch über Jahrzehnte durch eigene Beiträge hart erarbeitet haben“, kritisiert Gasser. „Wer hier dagegen ist, braucht wirklich nie mehr davon reden, dass Superreiche mehr beitragen sollen.“

NEOS arbeiten jedenfalls daran, das Pensionssystem fairer, treffsicherer und zukunftsfitter zu machen. Gasser: „Dazu zählt auch, dass wir Luxuspensionen weiter begrenzen. Das allein wird das Pensionssystem nicht retten. Aber es ist ein wichtiges Zeichen der Fairness und Gerechtigkeit. Und anders als die FPÖ, denen Luxuspensionisten in Wahrheit offensichtlich wichtiger sind als der berühmte ,kleine Mann’, und den Grünen, die Anstand und Fairness nur auf Plakate drucken, setzen wir NEOS unsere Versprechen auch in die Tat um.“

Rückfragen & Kontakt

NEOS Parlamentsklub
Presseabteilung

Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: [email protected]

(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an [email protected])

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Parlamentsklub der NEOS

Rückfragen & Kontakt

NEOS Parlamentsklub
Presseabteilung

Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: [email protected]

(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an [email protected])

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright