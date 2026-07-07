Glasfaser-Kooperation für Wels: Highspeed-Internet mit freier Anbieterwahl

Wels (OTS) -

Die eww Gruppe startet gemeinsam mit der Österreichischen Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG) im Herbst den Glasfaser-Ausbau für Privathaushalte in Wels. Dieser richtungsweisende Schritt in Richtung digitaler Zukunft erfolgt in einem österreichweit einzigartigen Kooperationsmodell. Die Infrastruktur bleibt dabei im Eigentum der eww Gruppe und wird von der öGIG als offenes Glasfasernetz betrieben. Dadurch erhalten die Welserinnen und Welser Zugang zu stabilem Highspeed-Internet und können aus mehr als 20 Internetanbietern wählen.

Die Mehrzahl privater Internetverbindungen in Wels basieren derzeit auf Kupferkabel oder Mobilfunk. Mit dem steigenden Bedarf an stabilen Bandbreiten für datenintensive Anwendungen stoßen diese Technologien jedoch zunehmend an Grenzen. Deshalb haben die beiden Kooperationspartner eine österreichweit einzigartige Lösung für die Errichtung einer zukunftsfähigen, digitalen Infrastruktur entwickelt. Damit wird für viele Welser Privathaushalte erstmals echtes Highspeed-Internet über Glasfaser verfügbar – als stabile Grundlage für viele digitale Anwendungen. In den ersten beiden Jahren können rund 23.000 Menschen mit Glasfaser versorgt werden, innerhalb von sieben Jahren sollen es rund 42.000 Welserinnen und Welser sein. Damit verbindet dieses richtungsweisende Kooperationsmodell den Ausbau moderner Infrastruktur mit notwendigem Wettbewerb und Wahlfreiheit.

Das Welser Glasfaser-Modell: Klare Rollenverteilung

Die eww Gruppe errichtet die Infrastruktur und bleibt – anders als bei vielen anderen Projekten – dauerhaft Eigentümerin des Glasfasernetzes. Die öGIG, ein Tochterunternehmen der Allianz Versicherungsgruppe, mit über 100 Glasfaser-Projekten in Österreich, übernimmt den technischen Betrieb und öffnet das Netz für eine Vielzahl an Internetanbietern. Davon profitieren die Welserinnen und Welser: Sie können von Beginn an aus mehr als 20 Anbietern wählen und ihren Internetvertrag direkt mit dem Provider ihrer Wahl abschließen – Tendenz steigend.

Glasfaser: Stabiles Highspeed-Internet für modernes Wohnen und Arbeiten

Glasfaser gilt als die leistungsfähigste und zukunftssicherste Internet-Technologie. Sie bietet hohe Bandbreiten, stabile Internetqualität und große Reserven für die digitalen Anwendungen der Zukunft – von cloudbasierten Diensten bis zu KI-Anwendungen. Glasfaser schafft die Voraussetzung dafür, viele datenintensive Anwendungen wie Internet-TV, Videokonferenzen, Streaming oder Online-Gaming gleichzeitig stabil zu nutzen.

Erweiterter Versorgungsauftrag

Der Glasfaser-Ausbau ist für die eww Gruppe eine konsequente Erweiterung ihres Versorgungsauftrages. Neben Energie und Wasser gewinnt leistungsfähige digitale Infrastruktur als wesentlicher Faktor für Standort- und Lebensqualität weiter an Bedeutung. Mit dem Glasfasernetz schafft die eww Gruppe eine weitere Grundlage für die positive Entwicklung der Stadt Wels und die digitale Teilhabe ihrer Bewohnerinnen und Bewohner.

Zitat Dr. Andreas Rabl – Bürgermeister der Stadt Wels

„Glasfaser ist eine Schlüsseltechnologie für die Digitalisierung unserer Stadt. Sie schafft die Grundlage für neue Anwendungen und stärkt Wels als Wohn-, Bildungs- und Wirtschaftsstandort. Besonders wichtig ist mir, dass diese neue Infrastruktur im Eigentum eines städtischen Unternehmens bleibt.“

Zitat Florian Niedersüß – Vorstandsvorsitzender eww ag

„Glasfaser gehört für uns zu einer modernen städtischen Infrastruktur. Mit dem Ausbau schaffen wir ein neues, attraktives Angebot für Privathaushalte, denn der Bedarf an stabilem Highspeed-Internet wächst stetig – etwa durch Homeoffice, Streaming oder neue digitale Anwendungen. Die Technologie ist klar auf die nächsten Jahrzehnte ausgelegt.“

Zitat Alfred Pufitsch – CEO öGIG