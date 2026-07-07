SPÖ-Muchitsch: BauID-Karte für 138.500 Beschäftigte – "Ein Führerschein für das Arbeiten auf der Baustelle”

Wien (OTS) -

Für 138.500 Beschäftigte der Bauwirtschaft in 11.200 Unternehmen wird es künftig einen Ausweis geben, die BauID-Karte. SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch sagt, „das ist wie ein gültiger Führerschein für das Arbeiten auf der Baustelle". Die Karte macht es möglich, dass Kontrollorgane gegen Lohn- und Sozialdumping jederzeit alle relevanten Daten abrufen können. Den Beschäftigten gibt sie direkten Einblick in ihre Ansprüche. Der Nationalrat beschloss heute die Einführung der BauID-Karte mit einer Novelle des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes (BUAG). ****

Die Karte wird von der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) kostenlos an alle BUAG-pflichtigen Beschäftigten einschließlich Entsandten aus dem Ausland ausgegeben. Sie wird viel Papier ersetzen. „Papierchaos ist damit Geschichte: Notwendige und verpflichtende Unterlagen auf der Baustelle werden digital erfasst, Kontrollen werden schneller und transparenter abgewickelt", sagt Muchitsch. Er betont, dass Österreich damit europaweit eine Vorreiterrolle einnimmt.

Die BUAK, Finanzpolizei und Sozialversicherung können als Kontrollorgane per Scan in Echtzeit prüfen: Ist die Person angemeldet? Liegt eine korrekte Entsendungsmeldung vor? Gibt es einen gültigen Aufenthalts- und Beschäftigungstitel? Die nötigen Daten kommen unter anderem von der Sozialversicherung und dem AMS.

Die Beschäftigten bekommen mit der Karte einen direkten Echtzeitzugriff auf alle ihre eigenen Ansprüche: Urlaubsguthaben, Stundenlohn und Arbeitsverhältnisse, erläutert der SPÖ-Sozialsprecher.

„Die digitale Vernetzung von Beschäftigten, Betrieben und Kontrollbehörden schafft ein System, das den fairen Wettbewerb stärkt und Lohn- und Sozialdumping wirksamer bekämpfen kann", betont Muchitsch. (Schluss) wf/ls