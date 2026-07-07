  • 07.07.2026, 15:17:33
  • /
  • OTS0115

SPÖ-Muchitsch: BauID-Karte für 138.500 Beschäftigte – "Ein Führerschein für das Arbeiten auf der Baustelle”

Wien (OTS) - 

Für 138.500 Beschäftigte der Bauwirtschaft in 11.200 Unternehmen wird es künftig einen Ausweis geben, die BauID-Karte. SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch sagt, „das ist wie ein gültiger Führerschein für das Arbeiten auf der Baustelle". Die Karte macht es möglich, dass Kontrollorgane gegen Lohn- und Sozialdumping jederzeit alle relevanten Daten abrufen können. Den Beschäftigten gibt sie direkten Einblick in ihre Ansprüche. Der Nationalrat beschloss heute die Einführung der BauID-Karte mit einer Novelle des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes (BUAG). ****

Die Karte wird von der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) kostenlos an alle BUAG-pflichtigen Beschäftigten einschließlich Entsandten aus dem Ausland ausgegeben. Sie wird viel Papier ersetzen. „Papierchaos ist damit Geschichte: Notwendige und verpflichtende Unterlagen auf der Baustelle werden digital erfasst, Kontrollen werden schneller und transparenter abgewickelt", sagt Muchitsch. Er betont, dass Österreich damit europaweit eine Vorreiterrolle einnimmt.

Die BUAK, Finanzpolizei und Sozialversicherung können als Kontrollorgane per Scan in Echtzeit prüfen: Ist die Person angemeldet? Liegt eine korrekte Entsendungsmeldung vor? Gibt es einen gültigen Aufenthalts- und Beschäftigungstitel? Die nötigen Daten kommen unter anderem von der Sozialversicherung und dem AMS.

Die Beschäftigten bekommen mit der Karte einen direkten Echtzeitzugriff auf alle ihre eigenen Ansprüche: Urlaubsguthaben, Stundenlohn und Arbeitsverhältnisse, erläutert der SPÖ-Sozialsprecher.

„Die digitale Vernetzung von Beschäftigten, Betrieben und Kontrollbehörden schafft ein System, das den fairen Wettbewerb stärkt und Lohn- und Sozialdumping wirksamer bekämpfen kann", betont Muchitsch. (Schluss) wf/ls

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ-Parlamentsklub

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright