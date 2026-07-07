SPÖ-Himmer: Pflichtschulabschluss im zweiten Bildungsweg schafft neue Bildungschancen

Wien (OTS) -

Mit der heute beschlossenen Regierungsvorlage wird der Pflichtschulabschluss im zweiten Bildungsweg modernisiert und um wichtige Zukunftskompetenzen erweitert. Für SPÖ-Bildungssprecher Heinrich Himmer ist das ein wichtiger Schritt für mehr Bildungsgerechtigkeit. „Bildungspolitik darf nicht mit dem Ende der Schulpflicht aufhören. Sie muss auch jenen Menschen neue Chancen eröffnen, die ihren Pflichtschulabschluss bislang nicht erwerben konnten“, sagte Himmer heute, Dienstag, im Nationalrat. ****

Rund 250.000 Menschen in Österreich verfügen über keinen Pflichtschulabschluss. Jährlich holen derzeit etwa 1.300 Personen diesen Abschluss nach. „Das Nachholen des Pflichtschulabschlusses eröffnet bessere Bildungs- und Berufschancen. Deshalb braucht es mehr Mittel, damit noch mehr Menschen dieses Angebot nutzen können“, so Himmer.

Mit der Reform werden Digitalisierung, Künstliche Intelligenz sowie Medien- und Demokratiebildung als zentrale Bestandteile allgemeiner Bildung gestärkt. „Menschen müssen befähigt werden, Informationen kritisch einzuordnen und Hass im Netz oder Verschwörungserzählungen erkennen und bewerten zu können. Das stärkt auch unsere Demokratie“, betonte Himmer.

Der SPÖ-Abgeordnete dankte Bildungsminister Christoph Wiederkehr sowie Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner für die Umsetzung der Reform. Die kostenlose Bereitstellung von Vorbereitungskursen, Prüfungen und Lernunterlagen sichere einen qualitativ hochwertigen und niederschwelligen Zugang zum Pflichtschulabschluss. „80 bis 90 Prozent der Teilnehmer:innen schließen den Pflichtschulabschluss erfolgreich ab. Das zeigt, wie wichtig dieses Angebot für Menschen ist, die ihre Chancen jetzt nutzen wollen“, so Himmer. „Das ist Bildungspolitik, die dort ansetzt, wo Menschen neue Perspektiven brauchen.“ (Schluss) eg/mm