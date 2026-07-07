  • 07.07.2026, 13:27:32
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FPÖ – Pracher-Hilander: „ORF muss Objektivität, Unabhängigkeit und Vielseitigkeit wieder gewährleisten“

Wien (OTS) - 

In ihrer heutigen Rede im Nationalrat übte die freiheitliche Nationalratsabgeordnete Mag. Pracher-Hilander scharfe Kritik am ORF und dessen Berichterstattung. Öffentlich-rechtliche Medien hätten den gesetzlichen und moralischen Auftrag, die Bevölkerung objektiv, unabhängig und vielseitig zu informieren, um dem Bürger eine eigenständige Meinungsbildung zu ermöglichen. „Öffentlich-Rechtliche haben unter anderem einen entscheidenden Auftrag, nämlich den Bürger zu informieren und diesen informiert zu halten. Das ist die gesetzliche und moralische Pflicht der Öffentlich-Rechtlichen und seiner Journalisten“, so Pracher-Hilander.

Journalistische Inhalte müssten so aufbereitet werden, dass die Kriterien der Objektivität, Unabhängigkeit und Vielseitigkeit bestmöglich erfüllt würden. Nach Ansicht von Pracher-Hilander habe der ORF „mit und seit Corona schlagartig aufgehört, objektiv zu sein“. Er habe „seine Unabhängigkeit verkauft und verraten und sich anstelle der gebotenen Vielseitigkeit für Einseitigkeit in der Berichterstattung entschieden“. Pracher-Hilander sprach in diesem Zusammenhang von einem „Verrat am journalistischen Ehrenkodex“ sowie einem „Verrat am Bürger per se“. Sie kritisierte weiters eine aus ihrer Sicht bewusste Beeinflussung der öffentlichen Wahrnehmung und warnte vor einer Einschränkung der freien Meinungsbildung. „Das ist Machtmissbrauch in seiner allerschwersten Form“, so Pracher-Hilander.

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