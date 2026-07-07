Mandl: Nachhaltigkeitsziele ideologiefrei gegen Populismus verteidigen

Straßburg (OTS) -

"Nachhaltigkeitsziele sind die Grundpfeiler für unsere zivilisatorischen Werte und Positionen, sie betreffen Bevölkerungen rund um den Globus. Wenn wir über die Nachhaltigkeitsziele sprechen, dann funktioniert das nur ohne ideologische oder populistische Zugänge. Daher liegt es auch an uns, sie gegen ideologische Vereinnahmung und auch gegen populistische Vorurteile zu verteidigen. Vielmehr müssen wir die insgesamt 17 Nachhaltigkeitsziele in ihrer Breite sehen und mit Ausgewogenheit verfolgen. Auch Bildung, Wirtschaftswachstum und das Recht gehören dazu", erklärt der österreichische christdemokratische Europaabgeordnete Lukas Mandl, einer der zwei Chefverhandler für den Bericht des Europaparlaments zu den UNO-Nachhaltigkeitszielen. Der andere Chefverhandler war der italienische Sozialdemokrat Pierfrancesco Maran.

Der Bericht bildet die Grundlage für die Arbeit der parlamentarischen Delegation aus Europa beim High Level Political Forum (HLPF) nächste Woche am UNO-Hauptsitz in New York. Mandl wird der Delegation angehören und betont: "Die UNO braucht eine Reform. Die Welt braucht die UNO mehr denn je, für eine nachhaltige Absicherung einer regelbasierten Weltordnung. Dafür ist es dringend nötig, dass die UNO nicht wie eine NGO agiert, also aktivistisch, sondern sich auf ihre Kernaufgaben konzentriert. Dazu gehört auch die Verfolgung der Nachhaltigkeitsziele, und zwar in ausgewogener Weise, ohne Schlagseiten. Dann werden die Vereinten Nationen ihren Kernaufgaben besser nachkommen und Kritik den sprichwörtlichen Wind aus den Segeln nehmen", schließt Mandl. (Schluss)