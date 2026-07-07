SPÖ-Seltenheim: ORF reformieren statt zerschlagen – FPÖ gefährdet den Medienstandort Österreich

Wien (OTS) -

SPÖ-Mediensprecher Klaus Seltenheim kritisierte heute im Nationalrat den FPÖ-Antrag zur Finanzierung des ORF: „Wir brauchen nicht weniger ORF, wir brauchen einen starken, unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ein geschwächter ORF schwächt den gesamten, unabhängigen, österreichischen Medienmarkt. Die lachenden Dritten wären deutsche Medienkonzerne, internationale Tech-Plattformen und private Medienriesen“, so Seltenheim. Gleichzeitig sei klar: Der ORF brauche Reformen. „Wir wollen den ORF besser machen. Die FPÖ will ihn zerschlagen. Das ist der Unterschied.“ ****

„Ich will nicht, dass der österreichische Medienmarkt zum Anhängsel internationaler Medienkonzerne wie des Berlusconi-Konzerns wird“, kritisierte Seltenheim den FPÖ-Antrag, wonach der ORF zu einem ‚Grundfunk‘ schrumpfen soll. „Bei der Fußball-WM ruft Trump bei der FIFA an, wenn ihm eine rote Karte nicht passt. Bei der FPÖ hat man den Eindruck, die würden am liebsten auch beim ORF anrufen, wenn kritische Fragen gestellt werden.“ Die FPÖ sehe den ORF als Feindbild, weil unabhängiger Journalismus für sie unbequem ist. „Wir hingegen stehen für einen starken, unabhängigen ORF und einen starken österreichischen Medienstandort. Deshalb lehnen wir den Antrag der FPÖ entschieden ab“, sagte Seltenheim.

Klar sei, dass der ORF Reformen brauche. „Die Ereignisse der vergangenen Wochen haben gezeigt, dass es Verbesserungen braucht. Sexistische Übergriffe haben in einem Medienhaus, das uns allen gehört, keinen Platz. Ebenso braucht es mehr Transparenz, Gehaltsobergrenzen und starke Gremien, die die Unabhängigkeit des ORF sichern“, so Seltenheim.

Man müsse darüber diskutieren, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk künftig noch mehr junge Menschen erreichen, wie er dem wachsenden Einfluss internationaler Tech-Konzerne begegnen, die österreichische Film-, Musik- und Kreativwirtschaft stärken und die Mitgestaltungsmöglichkeiten der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler ausbauen könne, sagte der SPÖ-Mediensprecher. (Schluss) ah/mm