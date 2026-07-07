FPÖ – Haider begrüßt Erweiterung von Fluggastrechten

Wien (OTS) -

„Es freut mich persönlich sehr, dass wir nicht nur die bestehenden Fluggastrechte gegen deutliche Widerstände aus dem Rat verteidigt, sondern diese sogar noch ausgebaut haben“, erklärt der freiheitliche Europaparlamentarier Mag. Roman Haider anlässlich der heutigen finalen Abstimmung zu diesem Thema im Europaparlament.

Die Verhandler des Parlaments, unter ihnen auch Haider selbst, hätten folgende Verbesserungen erreichen können:

Im Basis-Tarif muss künftig nicht nur eine kleine persönliche Tasche, sondern auch ein Trolley-Bag als Handgepäck enthalten sein.

Airlines dürfen keine Aufpreise für die Sitzplatzreservierung bei Eltern oder Begleitpersonen von Kindern unter 14 Jahren sowie Passagieren mit Behinderungen und deren Begleitperson verlangen.

Bei Annullierung oder Verspätung von mindestens drei Stunden haben Passagiere Anspruch auf eine Ausgleichszahlung von 250 bis 600 Euro zusätzlich zu Erstattung oder Umbuchung bei Annullierungen.

Airlines müssen den Passagieren bei einer Störung klare Anweisungen geben, wie ein Entschädigungsantrag gestellt werden kann.

Außergewöhnliche Umstände sind nun klar definiert.

Sowohl Passagiere, die direkt Anspruch stellen, als auch Inkassobüros in ihrem Namen können weiterhin Entschädigungen von den Airlines erhalten.

„Leider gibt es in vielen europäischen Märkten keinen echten Wettbewerb, sondern eher ein Oligopol. Genau deshalb sind starke und klare Passagierrechte essenziell, um die Reisenden zu schützen“, stellt Haider fest.

Die echten Kostentreiber für Airlines und damit für die Passagiere seien das EU-Emissionshandelssystem (ETS) für die Luftfahrt und die überambitionierten Vorgaben für nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF). „Damit treibt der Green Deal wieder einmal die Kosten für alle Beteiligten in die Höhe. Hier muss in naher Zukunft endlich etwas passieren. Denn die besten Passagierrechte nützen wenig, wenn Fliegen für normale Bürger nicht mehr bezahlbar ist“, schließt Haider.