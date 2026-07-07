Totter: Autochthone Volksgruppen werden explizit im Verfassungsrang abgesichert

Wien (OTS) -

„Die sechs autochthonen Volksgruppen in Österreich – die burgenlandkroatische, die slowenische, die ungarische, die tschechische, die slowakische sowie jene der Roma – werden heute explizit im Verfassungsrang abgesichert. Das ist passend zum 50. Jahrestag des Volksgruppengesetzes ein Festtag“, betont ÖVP-Volksgruppensprecherin Agnes Totter im Plenum des Nationalrates. Vor 50 Jahren wurde ein Meilenstein dafür gesetzt, die Rechte, die Sprache, Kultur und Identität der Volksgruppen umfassend sowie dauerhaft zu schützen. Totter: „Das war der Beginn einer Entwicklung, die bis heute andauert und die heute mit der Änderung des Volksgruppengesetzes und des Gerichtsorganisationsgesetzes eine Fortsetzung findet.“

Für die Volkspartei sind die autochthonen Volksgruppen stets Bereicherung und Teil der Geschichte Österreichs gewesen. „Das zeigt sich auch in unserer Politik. Unter Bundesministerin Susanne Raab wurde die Volksgruppenförderung etwa erstmals seit einem Vierteljahrhundert erhöht und auf acht Millionen Euro verdoppelt. Bundesministerin Claudia Bauer setzt diese Politik fort – mit einem vertieften Dialog zwischen Politik und Volksgruppenvertretungen, einem Recht zur Stellungnahme der Volksgruppen-Beiräte und einem besseren Überblick über Projektförderungen“, hält die ÖVP-Mandatarin weiter fest.

Der Stellenwert der Volksgruppen zeigt sich auch im Parlament, so Totter, die darauf verweist, dass der Nationalrat im Verfassungsausschuss mit der Materie befasst ist, ein steter Dialog geführt wird und mit dem Tag der Volksgruppen und Gedenktagen der Austausch auf eine neue Ebene gehoben wurde. Totter: „Wir dürfen zuversichtlich sein, dass wir diese erfolgreiche Entwicklung fortsetzen können. Dazu braucht es aber auch Bildungsangebote zur Weitergabe der Sprache der sechs autochthonen Volksgruppen – vom Kindergarten bis zur Matura. Denn Sprache ist Identität, in ihr leben Geschichte und Kultur weiter.“ Diesbezüglich ist auch die Sicherstellung der Zweisprachigkeit in Kärnten eine wichtige Maßnahme. Abschließend sagt Totter: „Wir sorgen mit konsequenter Arbeit, Respekt und Dialog für Sichtbarkeit und Schutz der Volksgruppen. Diesen Erfolgsweg werden wir auch in Zukunft fortsetzen.“ (Schluss)