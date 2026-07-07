  • 07.07.2026, 09:35:33
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  • OTS0027

Alexander Figl übernimmt Leitung der Rechtsabteilung

Mit 1. Juli folgte der Jurist Manuel Schalk nach, der in den Vorstand wechselte. Figl war bisher stellvertretender Leiter.

Alexander Figl übernimmt Leitung der Rechtsabteilung
Wien (OTS) - 

Alexander Figl (33) steigt vom stellvertretenden Leiter der Rechtsabteilung der Wiener Städtischen zum Leiter auf. „Mit der Bestellung von Alexander Figl zum Leiter der Rechtsabteilung gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten, der über umfassende juristische Kompetenz verfügt. Wir sind überzeugt, dass er die Weiterentwicklung unseres Unternehmens mit seiner Expertise maßgeblich unterstützen wird“, erklärt Ralph Müller, Generaldirektor der Wiener Städtischen.

Figl studierte Rechtswissenschaften an der Johannes Kepler Universität Linz, promovierte anschließend in Wirtschaftsrecht an der WU Wien. Seine Dissertation wurde mehrfach ausgezeichnet. Zusätzlich absolvierte er ein Masterstudium in Versicherungsrecht an der Universität Hamburg. Im Oktober 2025 wechselte er als stellvertretender Leiter der Rechtsabteilung in die Wiener Städtische, davor war er Rechtsanwaltsanwärter in einer auf Wirtschaftsrecht spezialisierten Kanzlei, Abteilungsleiter im Bundesministerium für Inneres sowie Universitätsassistent an der WU Wien. Begonnen hat er seine berufliche Laufbahn als Polizeibeamter. „Ich freue mich sehr auf die vielfältige Aufgabe. Vertrauen ist das grundlegende Fundament unseres Geschäfts. Eine moderne Rechtsabteilung schafft die rechtliche Sicherheit, die Innovation ermöglicht und nachhaltiges Wachstum unterstützt“, sagt Alexander Figl.

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