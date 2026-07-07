ARBÖ: Sommer-Ferienstart, "Electric Love" und Großkonzerte sorgen für Stauwochenende auf Österreichs Straßen

Wien (OTS) -

Die ARBÖ-Verkehrsexperten rechnen am kommenden Wochenende, von Freitag, 10. Juli, bis Sonntag, 12. Juli, mit starkem Reise- und Ausflugsverkehr und kilometerlangen Staus auf Österreichs Hauptverbindungen. Grund dafür sind der Ferienstart in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg. Reisewellen aus vier deutschen Bundesländern und Teilen der Niederlande sowie zahlreiche Konzerte und Festivals erhöhen das Verkehrsaufkommen zusätzlich. Insgesamt betrifft diese Ferienwelle deutlich über zwei Millionen Kinder und Jugendliche. Rund um Salzburg, Wien, Klagenfurt und Eisenstadt müssen daher Autofahrerinnen und Autofahrer besonders viel Geduld mitbringen.

Die größten Verzögerungen erwartet der ARBÖ am Freitagnachmittag und Freitagabend sowie am Samstagvormittag. Am Freitag werden vor allem die Stadtausfahrten der Landeshauptstädte und Hauptverbindungen in jenen Bundesländern belastet sein, in denen die Sommerferien beginnen. Am Samstag verlagert sich der Schwerpunkt auf die klassischen Reiserouten Richtung Süden und Westen.

Besonders viel Geduld wird ab dem frühen Samstagvormittag bis in den späten Nachmittag auf den folgenden Strecken gefragt sein:

Westautobahn (A1) zwischen Walserberg und Thalgau

Südautobahn (A2) im Raum Villach und vor den Baustellenbereichen bei Wiener Neustadt, Klagenfurt und im Packabschnitt

Pyhrnautobahn (A9) vor der Tunnelkette Klaus sowie dem Bosruck- und Gleinalmtunnel

Tauernautobahn (A10) zwischen Salzburg und Golling, auf der Scheitelstrecke sowie im Raum Villach

Inntalautobahn (A12) im Bereich Kufstein und Innsbruck

Brennerautobahn (A13) vor der Mautstelle Schönberg und dem Baustellenbereich vor der Luegbrücke

Fernpassstraße (B179) zwischen Reutte und Nassereith, mit Blockabfertigung vor dem Lermooser Tunnel und dem Grenztunnel Vils/Füssen

Bereits am Freitag wird ab dem frühen Nachmittag bis in den Abend auf den folgenden Strecken Geduld gefragt sein:

Westautobahn (A1) in und um Linz sowie rund um Salzburg

Südautobahn (A2) und Pyhrnautobahn (A9) im Großraum Graz

Südautobahn (A2) bei Klagenfurt und bei Villach

Inntalautobahn (A12) bei Innsbruck

Zusätzlich sollten Reisende auf Abfahrtssperren und achten. In Salzburg gelten entlang der Tauernautobahn (A10) zwischen Puch-Urstein und Zederhaus wieder Abfahrtssperren für den Transitverkehr. In Tirol sind an stark belasteten Wochenenden zahlreiche Ausweichrouten gesperrt, unter anderem in den Bezirken Innsbruck-Land, Kufstein, Imst und Reutte. Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr bleibt in der Regel ausgenommen.

Zwtl.: "Electric Love Festival" sorgt für Stau im Salzburger Flachgau

Von Donnerstag, 9. Juli, bis Samstag, 11. Juli, findet am Salzburgring das "Electric Love Festival" statt. Das Festival bringt rund 200 Acts auf sieben Bühnen an den Salzburgring. Als internationale Top-Acts werden unter anderem "Swedish House Mafia", "Armin van Buuren" und "Paul Kalkbrenner" erwartet. Die größte Anreisewelle ist bereits am Mittwoch und Donnerstag zu erwarten, die stärksten Verzögerungen sind aber vor allem am Sonntag bei der Abreise zu erwarten.

Staugefahr besteht vor allem auf der Westautobahn (A1) bei der Abfahrt Thalgau, auf der Enzersberg Landesstraße (L117), der Wolfgangsee Straße (B158) sowie rund um Plainfeld, Hof, Koppl und den Salzburgring. Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit Zug und Shuttle: Vom Salzburger Hauptbahnhof fährt ein kostenloser Shuttle direkt zum Festivalgelände und zu den Campingplätzen.

Zwtl.: "Helene Fischer" bringt bis zu 55.000 Fans ins Ernst-Happel-Stadion

In Wien sorgt am Samstagabend das Konzert von "Helene Fischer" im Ernst-Happel-Stadion für zusätzliches Verkehrsaufkommen. Das Konzert im Rahmen der "360° Stadion Tour 2026" beginnt um 19:30 Uhr und wird rund 50.000 bis 55.000 Besucherinnen und Besucher ins Ernst-Happel-Stadion bringen. Die Tour ist als große 360-Grad-Stadionproduktion angelegt, bei der die Bühne zentral im Stadion aufgebaut ist. Zu den erwartbaren Hits zählen unter anderem "Atemlos durch die Nacht", "Herzbeben" und "Null auf 100".

Staus und längere Verzögerungen sind vor allem ab dem späteren Nachmittag bis kurz vor Konzertbeginn auf der Südosttangente (A23), insbesondere vor dem Knoten Prater und der Abfahrt Handelskai, auf der Ostautobahn (A4) vor dem Knoten Prater sowie im untergeordneten Straßennetz rund um das Ernst-Happel-Stadion zu erwarten. Betroffen sind unter anderem Schüttelstraße, Handelskai, Meiereistraße, Vorgartenstraße, Stadionallee und Trabrennstraße. Der ARBÖ empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, insbesondere mit der U-Bahn-Linie U2 bis Stadion sowie über die S-Bahn- und U-Bahn-Verbindungen zum Praterstern.

Zwtl.: "Starnacht am Wörthersee" und weitere Konzerte in Klagenfurt

Am Freitag und Samstag, 10. und 11. Juli, findet in der Klagenfurter Ostbucht die "Starnacht am Wörthersee" statt. Die Veranstaltung bringt internationale und nationale Künstlerinnen und Künstler aus Schlager, Pop, Rock, Soul und Klassik an den See. Angekündigt sind unter anderem "Al Bano", "Beatrice Egli", "Vanessa Mai", "Ray Dalton", "Semino Rossi", "Pizzera & Jaus", "Angelo Kelly" und "Kamrad". Für die "Starnacht" ist über das Wochenende mit rund 20.000 Besucherinnen und Besuchern zu rechnen.

Staugefahr besteht vor allem auf der Südautobahn (A2), auf der Auf- und Abfahrt Klagenfurt-Wörthersee, auf der Villacher Straße, dem Südring, rund um den Metnitzstrand und die Parkbereiche in der Wörthersee-Ostbucht. Besucherinnen und Besucher sollten möglichst früh anreisen und nach Möglichkeit die Buslinien C, 4 und 20 der KMG nutzen. Am Sonntagabend sorgt die Anreise der bis zu 15.000 Fans zum Konzert von "Pizzera & Jaus" in der Wörthersee-Ostbucht für starkes

Zwtl.: Eisenstadt mit "Butterfly Dance" und "Forestglade" als Publikumsmagnet

In Eisenstadt wird der Schlosspark Esterházy am Freitag und Samstag zum Konzert- und Festivalgelände. Am Freitag, 10. Juli, findet dort das Elektronik, Dance- und Pop-orientierte "Butterfly Dance Festival" mit "Moby" und "Jovanotti" statt. Das rock-, punk- und alternative-orientierte "Forestglade Festival" folgt am Samstag, 11. Juli, ebenfalls im Schlosspark Esterházy; angekündigt sind unter anderem "Rise Against", "The Subways", "Life Of Agony", "New Model Army" und "Ash". Erwartet werden jeweils rund 8.000 bis 10.000 Besucherinnen und Besucher.

Lange Verzögerungen sind vor allem auf den Zufahrten nach Eisenstadt auf der Burgenland Schnellstraße (S31), im Bereich Schloss Esterházy und rund um die innerstädtischen Parkmöglichkeiten möglich.

„Wer flexibel ist, sollte die Hauptreisezeiten am Freitagnachmittag und Samstagvormittag meiden. Besser sind sehr frühe Abfahrten, spätere Abendstunden oder, wenn möglich, eine Verschiebung auf Sonntagvormittag beziehungsweise Montag. Vor längeren Fahrten sollten Route, Baustellen, Grenzwartezeiten, Wetter, Tank- beziehungsweise Ladepausen und mögliche Alternativrouten geprüft werden. Aktuelle Verkehrsinformationen gibt es auf www.arboe.at, im ORF Teletext auf Seite 431 sowie bei der ARBÖ-Hotline unter 050/123-123“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten abschließend.

(Schluss)