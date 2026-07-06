  • 06.07.2026, 16:54:32
  • /
  • OTS0113

Aufatmen für Luftfahrt-Beschäftigte: Nationalrat beschließt Änderungen bei Zuverlässigkeitsüberprüfung

Gewerkschaft vida begrüßt Beschwerdemöglichkeit für Beschäftigte bei Entzug des Flughafenausweises

Wien (OTS) - 

Der Nationalrat hat heute eine wichtige Verbesserung für Beschäftigte in der Luftfahrt beschlossen: Künftig erhalten Betroffene bei einem Entzug des Flughafenausweises einen Bescheid und können gegen die Entscheidung Beschwerde einlegen. „Mit dieser Änderung wird eine Gesetzeslücke geschlossen und die Regierung stellt die Rechtsstaatlichkeit auch bei der Zuverlässigkeitsüberprüfung sicher. Denn wenn Behörden Entscheidungen treffen, die für die berufliche Existenz von Menschen von entscheidender Bedeutung sind, muss es die Möglichkeit geben, diese überprüfen zu lassen. Beschäftigten am Flughafen oder bei Airlines war dieses Recht in Österreich bisher verwehrt – obwohl es in vielen anderen Ländern längst selbstverständlich ist“, sagt Daniel Liebhart, Fachbereichsvorsitzender Luft- und Schifffahrt bei der Gewerkschaft vida.

Pro Jahr werden rund 35.000 Personen streng auf ihre Zuverlässigkeit überprüft, bevor sie einen Flughafenausweis erhalten. „Man darf nicht vergessen, dass Kolleg:innen ohne Flughafenausweis ihren Beruf nicht mehr ausüben können und ein Entzug den Verlust des Arbeitsplatzes bedeuten kann. Die Möglichkeit, gegen eine negative Entscheidung vorzugehen und diese überprüfen zu lassen, kann im Ernstfall die berufliche Existenz der Betroffenen sichern“, so Liebhart.

„Mit der heute beschlossenen Änderung des Luftfahrtgesetzes wurde zudem ein zentrales Versprechen aus dem Regierungsprogramm eingelöst, nämlich eine vernünftige Ausgestaltung der Zuverlässigkeitsüberprüfung. Dass diese Verbesserung nun Realität wird, ist auch das Ergebnis des beharrlichen Einsatzes der Gewerkschaft vida in den vergangenen zehn Jahren. Mein Dank gilt allen, die an dieser Verbesserung konstruktiv mitgewirkt haben“, so Liebhart abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Gewerkschaft vida/Öffentlichkeitsarbeit

Julia Guthan

Mobil: +43 664 6145 752

E-Mail: [email protected]

www.vida.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖGB Österreichischer Gewerkschaftsbund

Rückfragen & Kontakt

Gewerkschaft vida/Öffentlichkeitsarbeit

Julia Guthan

Mobil: +43 664 6145 752

E-Mail: [email protected]

www.vida.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright