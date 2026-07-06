AK-Präsident Stangl: „Kürzungen im Gesundheitssystem, die zu Lasten der Versicherten gehen, sind abzulehnen“

Linz (OTS) -

Die geplanten und nun öffentlich gewordenen Kürzungen bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) würden weitere Verschlechterungen für die Versicherten bedeuten! AK-Präsident Andreas Stangl reagiert verärgert darauf, dass offenbar beim Service für die Versicherten gekürzt werden soll.



„ Jede Einsparung, die zu Lasten der Versicherten geht, ist strikt abzulehnen. Unser Gesundheitssystem ist schon jetzt in großer Gefahr. Das sieht man alleine daran, dass die Versicherten laut unserer AK-Umfrage immer unzufriedener damit sind. Wenn jetzt ein Kahlschlag bei den ÖGK-Servicestellen droht, werden wir das sicherlich nicht tatenlos akzeptieren “, hält AK-Präsident Stangl fest. Weiters erinnert er in diesem Zusammenhang an den schlechten regionalen Strukturplan für Gesundheit betreffend zusätzlicher Kassenarztstellen.



Die Pläne der ÖGK sorgen in Oberösterreich für große Verunsicherung bei den Versicherten und bei den Mitarbeiter:innen. „ Wir dürfen nicht tatenlos zusehen und müssen alle Hebel in Bewegung setzen, um Verschlechterungen für die Versicherten zu verhindern. “