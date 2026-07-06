  • 06.07.2026, 14:17:02
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30.000 Besucher:innen feierten 250 Jahre ALBERTINA

Erfolgreiches Jubiläumswochenende mit freiem Eintritt an allen drei Standorten

Wien (OTS) - 

Rund 30.000 Besucher:innen feierten am vergangenen Wochenende gemeinsam mit der ALBERTINA ihr 250-jähriges Bestehen. Bei freiem Eintritt nutzten zahlreiche Gäste die Gelegenheit, die ALBERTINA, die ALBERTINA MODERN und die ALBERTINA KLOSTERNEUBURG zu besuchen und das gelungene Jubiläumsprogramm von der Geburtstagstorte bis zur Papier-Prozession von Tone Fink sowie die 250 Vermittlungsangebote zu erleben.

„Dieses Jubiläumswochenende war ein Fest für die Kunst und vor allem für die Menschen. Ich danke den rund 30.000 Besucherinnen und Besuchern, die gemeinsam mit uns gefeiert und die ALBERTINA mit so viel Neugier, Begeisterung und Offenheit erfüllt haben. Mein besonderer Dank gilt auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ohne ihren außergewöhnlichen Einsatz, ihre Professionalität und ihr Engagement wäre ein Wochenende in dieser Größenordnung nicht möglich gewesen“, sagt Generaldirektor Ralph Gleis.

Mit dem Jubiläumswochenende unterstrich die ALBERTINA ihren Anspruch, Kunst für alle zugänglich zu machen und ihr 250-jähriges Bestehen gemeinsam mit einem breiten Publikum zu feiern.

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Dr. Daniel Benyes
Pressesprecher

ALBERTINA

Albertinaplatz 1
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