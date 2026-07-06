Jeitler-Cincelli zur Afrikastrategie: Miteinander Wertschöpfung und Chancen schaffen

Wien (OTS) -

„Afrika hat als Kontinent große geopolitische Bedeutung. Hier setzt die Afrikastrategie an – dabei gilt es, auf Augenhöhe und miteinander Wertschöpfung und Chancen zu schaffen“, betont ÖVP-Nationalratsabgeordnete Carmen Jeitler-Cincelli anlässlich ihrer Rede zum Thema „Österreichische Afrikastrategie 2026-2029“ im Nationalrat. Bis zum Jahr 2050 wird ein Viertel der Weltbevölkerung auf dem afrikanischen Kontinent leben, „das unterstreicht den Bedarf an eine klare und koordinierte Strategie“. Die ÖVP-Bereichssprecherin für Forschung, Digitalisierung und Telekommunikation weiter: „Uns geht es um Partnerschaften, die Sinn machen, auch volkswirtschaftlich. Dementsprechend gilt es, wirtschaftspolitisch auch im Sinne Österreichs zu handeln.“

Derzeit exportiert Österreich im Ausmaß von rund 2,3 Milliarden Euro nach Afrika, das im etwa gleichen Ausmaß nach Österreich exportiert. „Hier darf und soll aber auch etwas wachsen. Österreichische Unternehmen tun viel und sind auf unserem Nachbarkontinent aktiv. Etwa im Rahmen von Brunnenprojekten, bei Klein- und Minibeschäftigung im Zuge der Sammlung von Altrohstoffen oder auch beim Bau von Wasserkraftwerken, die wie in Simbabwe 0,5 Prozent des Strombedarfs dort decken“, hält die ÖVP-Mandatarin fest.

Für Österreich ist es wichtig, sich mit Blick auf Afrika breiter aufzustellen, „und dazu braucht es eine klare Strategie und eine entsprechende Koordinierung“. Jeitler-Cincelli abschließend: „Afrika ist ein Chancenkontinent. Agieren wir also dementsprechend geopolitisch und wirtschaftlich im Sinne Österreichs auf Augenhöhe mit Afrika.“ (Schluss)