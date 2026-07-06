SPÖ-Gesundheitssprecher Silvan: „FPÖ würde Gesundheitsversorgung massiv gefährden"

Wien (OTS) -

SPÖ-Gesundheitssprecher Rudolf Silvan sieht in den Forderungen der FPÖ „eine massive Gefährdung für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung". Die FPÖ-Wirtschaftssprecherin Barbara Kolm beklagt heute im „Kurier" den Status quo: „Aber bei uns bekommt jeder volle Leistung auch bei Teilzeit." Und sie sagt: „Staatliche Leistungen brauchen einen Preiszettel." Silvan sagt dazu heute, Montag: „Die FPÖ zeigt, wofür sie steht - für das Ende des solidarisch finanzierten Gesundheitssystems für alle. Sie will für die kleinen Leute nur noch kleine Leistungen anbieten." ****

Silvan betont: „Die SPÖ wird den Kampf gegen die Zweiklassenmedizin weiterführen. Das ist auch ein Kampf gegen die unsozialen Forderungen der FPÖ."

Die heutigen Ideen der FPÖ-Wirtschaftssprecherin Kolm passen zu denen von FPÖ-Budgetsprecher Schiefer. Er hat vor zwei Wochen im Interview mit dem „Standard" gefordert, dass das Gesundheitsbudget um 2,5 Milliarden Euro gekürzt wird, und er sprach sich für Selbstbehalte aus.

Außerdem bedauert Schiefer in dem Interview, dass das Pensionsantrittsalter für Ältere nicht angehoben werden könne. (Wegen dem Vertrauensschutz „kann man da nichts machen.") Aber für die anderen, die nicht schwer körperlich arbeiten, will die FPÖ das Antrittsalter anheben (Schiefer: „Das muss Teil dieser Reform sein").

Silvan fasst zusammen: „Die FPÖ sagt ihren Anhängern oft nicht die Wahrheit. Man muss den Chef-Ökonomen der FPÖ, Schiefer und Kolm, zuhören. Sie sprechen laut aus, was Kickl den Menschen verschweigt. Ein massiver Angriff auf die kleinen Leute, zugunsten der Leute mit den dicken Geldbörsen." (Schluss) wf/mm