FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Budgetsprecher Schiefer und Finanzsprecher Fuchs

Wien (OTS) -

Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Budgetsprecher NAbg. Mag. Arnold Schiefer und FPÖ-Finanzsprecher NAbg. MMag. DDr. Hubert Fuchs kann unter diesem Link heruntergeladen werden:

https://fpoe.transfernow.net/dl/20260706OUwlIX4M/fpEhDBBs

Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.