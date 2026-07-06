- 06.07.2026, 11:06:32
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FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Budgetsprecher Schiefer und Finanzsprecher Fuchs
Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Budgetsprecher NAbg. Mag. Arnold Schiefer und FPÖ-Finanzsprecher NAbg. MMag. DDr. Hubert Fuchs kann unter diesem Link heruntergeladen werden:
https://fpoe.transfernow.net/dl/20260706OUwlIX4M/fpEhDBBs
Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.
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