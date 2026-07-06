WIFI NÖ stärkt Fachkräftebasis: 166 neue Werkmeister:innen für Niederösterreichs Wirtschaft

St. Pölten (OTS) -

Im WIFI der Wirtschaftskammer NÖ wurden 166 neue Werkmeister:innen in der WIFI NÖ-Werkmeisterschule ausgebildet. Bei der Diplomfeier wurden Abschlussdiplome in folgenden Fachrichtungen übergeben:

Bauwesen

Elektrotechnik

Informationstechnologie und

Maschinenbau-Automatisierungstechnik

Mit dem erfolgreichen Abschluss von vier Semestern berufsbegleitender Ausbildung qualifizieren sich die Absolventinnen und Absolventen unter anderem für Führungspositionen im technischen Bereich.

"Die Herausforderungen für die Wirtschaft sind derzeit enorm. Viele Unternehmen kämpfen mit hohen Energie- und Personalkosten, zurückhaltender Investitionsbereitschaft, internationalem Wettbewerbsdruck und dem technologischen Wandel. Gerade in solchen Zeiten zeigt sich deutlich: Der wichtigste Erfolgsfaktor bleibt der Mensch – gut ausgebildete, engagierte und verantwortungsbewusste Fachkräfte. Genau hier setzt die WIFI NÖ-Werkmeisterschule an", betont Monika Racek, Vorsitzende-Stv. des WIFI NÖ Institutsvorstands.

Von der Werkbank in die Führungsebene

Die WIFI NÖ-Werkmeisterschule verbindet technisches Fachwissen mit unmittelbarer Praxisrelevanz. Was im Unterricht erarbeitet wird, findet direkt Anwendung in den Betrieben. Dieser enge Bezug zur betrieblichen Realität macht die Werkmeisterschule für Unternehmen besonders wertvoll. Der Abschluss eröffnet Absolventinnen und Absolventen dabei mehrere Karriere- und Qualifikationswege.

Welche Vorteile die Werkmeisterschule für Unternehmen und Arbeitnehmer:innen bringt, zeigt das Beispiel der Rubner Holzbau GmbH in Ober-Grafendorf. „Mein Ziel war eine gezielte Weiterbildung. Ich möchte im Beruf neue Herausforderungen annehmen, mich weiterentwickeln und nicht über Jahrzehnte dieselbe Tätigkeit ausüben“, so Alexander Reinberger, Mitarbeiter der Rubner Holzbau GmbH und Absolvent der WIFI NÖ-Werkmeisterschule Bauwesen.

Gerald Schönthaler, Geschäftsführer der Rubner Holzbau GmbH, sieht in der Werkmeisterschule einen Gewinn für das gesamte Unternehmen: „Die Vorteile liegen auf der Hand. Wenn wir bestehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern, sichern wir das vorhandene Know-how im Haus. Durch den Austausch unter den Kolleginnen und Kollegen wird das Wissen optimal im gesamten Betrieb verbreitet.“

"Unsere Absolventinnen und Absolventen haben zwei Jahre lang Beruf und anspruchsvolle Weiterbildung unter einen Hut gebracht. Das erfordert Disziplin, Durchhaltevermögen und den klaren Willen zur Weiterentwicklung. Genau diese Eigenschaften sind es, die Betriebe heute suchen und die den Unterschied in einer Führungsposition ausmachen. Mit dem erworbenen Abschluss sind die Werkmeisterinnen und Werkmeister für den nächsten Schritt bestens gerüstet", so Peter Krippl, Schulleiter der WIFI NÖ Werkmeisterschule.

Alle weiteren Infos unter: www.noe.wifi.at/wms

Über das WIFI Niederösterreich:

Das WIFI Niederösterreich ist der führende Partner für berufliche Aus- und Weiterbildung in Niederösterreich. Als Bildungsinstitut der Wirtschaftskammer NÖ bietet es eine praxisnahe Qualifizierung am Puls der Wirtschaft – für Unternehmen, Mitarbeitende, Fachkräfte, Lehrlinge und alle, die sich beruflich oder persönlich weiterentwickeln möchten. Das breite Kursangebot umfasst rund 5.000 Kurse, Seminare und Lehrgänge pro Jahr, mit sieben Standorten in ganz Niederösterreich. Damit steht das WIFI NÖ für hohe Bildungsqualität, moderne, praxisgetreue Lernumgebungen, regionale Nähe und unmittelbar anwendbares Know-how.