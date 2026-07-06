Preview: So wird die zukünftige Waterfront in der Seestadt

Wien (OTS) -

Wohnen und Arbeiten am Wasser



Entlang der künftigen Waterfront im Quartier Seeterrassen werden Wohnen, Arbeiten und Freizeit gemeinsam stattfinden: Direkt an der Promenade entstehen Büros, Gewerbe- und Gastronomieflächen sowie attraktive Wohnungen mit Blick auf den See. Gastgärten in eleganten Arkaden, konsumfreie Zonen mit moderner Stadtmöblierung, Sitzstufen, Liegeflächen und Spielangebote bedienen alle Bedürfnisse. Die Waterfront zeigt damit Qualitäten internationaler Stadtquartiere am Wasser, wie sie etwa in der Hamburger Hafencity oder in Nordhavn in Kopenhagen zu finden sind.

„ Unmittelbar an der U2-Station Seestadt gelegen, werden die Seeterrassen zum Place to be der Seestadt, zum Treffpunkt für Bewohner*innen, Mitarbeiter*innen und Gäste. Wohnen, Arbeiten, Gastronomie und öffentlicher Raum werden sich hier auf besondere Weise ergänzen. Im Zusammenspiel mit dem Blick über das Wasser entsteht hier ein Ambiente, das so in Wien einzigartig ist “, so Sabine Müller, Vorständin der Wien 3420 aspern Development AG.

Auf zum neuen Ufer!

Herzstück der Waterfront werden etwa zehn Lokale auf über 1.600 m² samt 1.000 m² großzügigen Gastgärten unter Bäumen und der Arkade, die von der aspern Seestadt Einkaufsstraßen GmbH gemanagt werden. Das Joint Venture zwischen der Wien 3420 aspern Development AG und SES Spar European Shopping-Centers steuert heute bereits rund 8.000 m² Verkaufsfläche in der Seestadt und wird langfristig bis zu 30.000 m² entwickeln. Mit der vielfältigen Flaniermeile am See entsteht ein kulinarischer Hotspot der Seestadt, der das bestehende Angebot weiter ausbauen wird.

„ Gastronomie ist wesentlich für die Aufenthaltsqualität in einem Quartier – Menschen frühstücken in der Sonne, treffen sich auf einen kurzen Kaffeeplausch, nutzen sie für den Lunch oder einen After-Work-Drink. Ich bin mir sicher: Die Promenade mit ihren Gastgärten direkt am See und ihrer einzigartigen Atmosphäre wird zu einem weiteren beliebten Treffpunkt in der Seestadt werden “, ist auch Christoph Andexlinger, CEO der SES, überzeugt.

Signature-Projekte an der Waterfront



Die Visualisierungen geben erstmals auch einen gemeinsamen Blick auf jene Projekte, die die Waterfront im Quartier Seeterrassen prägen werden:

„LIL-Y am See“

Bauträger: SOULIER Real Estate GmbH

Architektur: F+P ARCHITEKTEN ZT GMBH; querkraft architekten zt gmbh

In den Hochpunkten auf einem viergeschossigen, begrünten Sockel mit großzügigen Dachgärten entstehen Wohnungen mit Seeblick, ergänzt um Gewerbeeinheiten und Gastronomiebetriebe im Erdgeschoß. Ein Arkadengang begleitet die Waterfront und öffnet sich zur Promenade. Das erste Gebäude des Hochhausensembles befindet sich bereits in Bau. www.soulier-realestate.at

In den Hochpunkten auf einem viergeschossigen, begrünten Sockel mit großzügigen Dachgärten entstehen Wohnungen mit Seeblick, ergänzt um Gewerbeeinheiten und Gastronomiebetriebe im Erdgeschoß. Ein Arkadengang begleitet die Waterfront und öffnet sich zur Promenade. Das erste Gebäude des Hochhausensembles befindet sich bereits in Bau. www.soulier-realestate.at „ PIER05“

Bauträger: STC Development GmbH

Architektur: Zechner & Zechner; StudioVlayStreeruwitz

Unter dem Projektnamen PIER05 entsteht ein Ensemble aus vier Baukörpern mit rund 300 Wohnungen und großzügigen Büro- und Gewerbeflächen, sowie Gastromeile. Begrünte Aufenthaltsbereiche zwischen den Gebäuden bieten zusätzliche Freiräume. www.pier05.at

Unter dem Projektnamen PIER05 entsteht ein Ensemble aus vier Baukörpern mit rund 300 Wohnungen und großzügigen Büro- und Gewerbeflächen, sowie Gastromeile. Begrünte Aufenthaltsbereiche zwischen den Gebäuden bieten zusätzliche Freiräume. www.pier05.at „Das Seestädter“

Bauträger: Österreichisches Volkswohnungswerk Gemeinnützige GmbH

Architektur: StudioVlayStreeruwitz

Wiens erste co-kreativ geplante und genutzte Nachbarschaft „Das Seestädter“ verbindet Wohnen, Arbeiten, Kultur, Ateliers und kleinteilige Gewerbenutzung unter einem Dach und wird zum lebendigen Ankerpunkt im Quartier.

www.dasseestaedter.at

Gemeinsam formen diese drei architektonisch anspruchsvollen und nachhaltigen Projekte die künftige Silhouette am Nordostufer des asperner Sees. Unterschiedliche Gebäudehöhen, versetzte Baukörper und großzügige Innenhöfe sorgen dafür, dass der Stadtraum luftig bleibt und viel Licht, Sichtbeziehungen und grüne Zwischenräume entstehen. Die Verbindung aus Waterfront und urbaner Silhouette definiert Wohnen und Arbeiten in Wien neu. Die Fertigstellung der Projekte ist ab Ende 2028 geplant.

Diese und weitere Visualisierungen zum Download unter: www.aspern-seestadt.at/de/press/post/pa-waterfront

Im infopoint der Seestadt am Wangari-Maathai-Platz 3 sind die Renderings Teil der dortigen Ausstellung.

Weitere Informationen zum Quartier Seeterrassen unter: www.aspern-seestadt.at/de/lage-und-quartiere/seeterrassen

**erstellt von K18 CGI GmbH basierend auf Daten der ausführenden Architektur- und Freiraum-Planungsbüros zum Zeitpunkt der Erstellung. Änderungen vorbehalten.

www.k18.pictures