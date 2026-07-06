AUSTRIA FIRST rückt mit neuem Programm noch näher an die Hörer

Wien (OTS) -

„AUSTRIA FIRST – Österreichs Patriotenradio“ rückt mit einem neuen Programmschema ab Montag, 6. Juli, noch näher an seine Hörer. „Wir richten unser Programm noch stärker an den Hörgewohnheiten der Familie Österreich aus“, so AUSTRIA FIRST Programmchef Werner Reichel. Künftig bietet der Internet-Sender live moderiertes Programm von 8 bis 17 Uhr (Montag bis Freitag). Den Anfang macht „AUSTRIA FIRST am Vormittag“ von 8 bis 11 Uhr. Neu ist das „AUSTRIA FIRST Heimatmagazin – Informationen aus deinem Bundesland“ von 13 bis 15 Uhr. Die Sendung „AUSTRIA FIRST Klartext“ rückt weiter in die Tagesmitte und läuft künftig von 15 bis 17 Uhr.

Neu: Macht und Medien - Das Magazin gegen linke Meinungsmache

Zur Mittagszeit bringt AUSTRIA FIRST jeweils um 11 Uhr seine beliebten Spezialsendungen „Recht und Realität – Das Magazin für Gerechtigkeit“ mit Cornelia Haider (Dienstag), „Musik und Politik – Der musikalische Politik-Talk“ mit Volker Höferl (Mittwoch), „Die blaue Abrechnung“ mit Lisa Schuch-Gubik (Donnerstag) und Heinzlmaiers Wochenschau mit Bernhard Heinzlmaier (Freitag) sowie neu immer montags „AUSTRIA FIRST Macht und Medien – Das Magazin gegen linke Meinungsmache“, moderiert von Werner Reichel. Um 12 Uhr folgt wie bisher die „Aktuelle Stunde“ mit Hintergrundinformationen zum Thema des Tages. Diese beiden Sendungen werden jeweils von 17 bis 19 Uhr und am Folgetag von 6 bis 8 Uhr erneut ausgestrahlt.

AUSTRIA FIRST Mein Daheim begleitet freiheitliche Persönlichkeiten

In den Ferienmonaten stellt Marlies Gasser mit ihrer Sendung „AUSTRIA FIRST Mein Daheim“ freiheitliche Persönlichkeiten abseits des politischen Tagesgeschäfts vor. Sie begleitet dabei die neun FPÖ-Landesparteiobleute und Bundesparteiobmann Herbert Kickl an ihre Lieblingsplätze. Den Anfang macht am kommenden Sonntag, 12. Juli, von 10 bis 12 Uhr Kärntens FPÖ-Chef Erwin Angerer. Im September kehrt dann wieder Marie-Christine Giuliani mit „Giuliani im Gespräch – Die Gedanken sind frei“ an diesen Sendeplatz zurück. Weiterer Fixpunkt am Wochenende bliebt die „Aktuelle Europastunde“ immer samstags und sonntags von 12 bis 13 Uhr.

Ausbau des Nachrichten-Angebots

Zudem verstärkt AUSTRIA FIRST sein Nachrichtenprogramm. Zu den Journalen (neu um 8, 12, 16 und 17 Uhr) und stündlichen Nachrichten kommen Schlagzeilen zur halben Stunde (von 8.30 bis 16.30 Uhr) sowie Abendnachrichten als Tageszusammenfassung von 18 bis 22 Uhr.

Das aktuelle Wochenprogramm von AUSTRIA FIRST ist auf der Webseite einsehbar.

Nach rund einem halben Jahr – Senderstart war am 17. Jänner – hat sich AUSTRIA FIRST als fixer Bestandteil in der freiheitlichen Medienwelt etabliert und bereits rund 600.000 unterschiedliche Hörer erreicht, viele davon als Stammhörer gewonnen. „Unser Radioteam leistet großartige Arbeit, und die Familie Österreich honoriert das“, zeigt sich der freiheitliche Mediensprecher und Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker beeindruckt von der Qualität und vom Erfolg von AUSTRIA FIRST.

Umfangreiches Podcast-Angebot

Zu den Live-Hörern gesellen sich mindestes ebenso viele, die die Sendungen von AUSTRIA FIRST als Podcast nachhören. Dies ist sowohl über die Webseite als auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen möglich.

AUSTRIA FIRST in den sozialen Medien

Zusätzliche Nutzer werden über Reels und Grafiken in den sozialen Medien erreicht:

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